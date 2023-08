"Dưa Leo" và loạt YouTuber bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Ngày 18/8, Công an quận 10 cho biết, đơn vị đã xử phạt hành chính với Nguyễn Phúc Gia Huy (có nghệ danh Dưa Leo hay YouTuber Dưa Leo, SN 1982) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với số tiền 7,5 triệu đồng. Trước đó, Công an quận 10 đã làm việc với Huy về việc đăng tải clip trên Youtube Dưa Leo có nội dung thông tin sai sự thật trên mạng. Qua buổi làm việc, Cơ quan Công an đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với Huy về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật với số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, Huy phải gỡ bỏ các thông tin đã đăng tải sai sự thật. Chiều 15/3/2023, lãnh đạo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Khánh Hòa cho biết đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Ngô Hữu Nhân (31 tuổi, huyện Diên Khánh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Theo đó, ông Ngô Hữu Nhân là chủ kênh "Nhân gà Vlog" - một kênh khá nổi tiếng trên YouTube với hơn 330.000 người theo dõi. Vào ngày 17/2/2023, ông Nhân đăng tải một video có tiêu đề "Vạch trần nhóm người dùng ngải nói để lừa bà con Nhân đã gặp nguy" với độ dài hơn 20 phút. Nội dung của video đề cập đến một nhóm phụ nữ người Chăm sử dụng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản, trục lợi. Video sau khi đăng đã thu hút hơn 730.000 lượt xem, hơn 2.800 lượt bình luận, gây nhiều bức xúc cho cộng đồng đồng bào Chăm ở tỉnh Ninh Thuận. Qua theo dõi và nhận được sự phản ánh từ nhân dân, ngày 3/3/2023, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa đã mời Ngô Hữu Nhân lên làm việc. Tại đây, Nhân đã thừa nhận nhiều nội dung trong video do mình làm và đăng tải trên kênh YouTube là không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, tất cả chỉ là sự suy đoán của cá nhân. Ngày 10/5, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt chủ fanpage "Hà Nội phố" (anh T.V.D., SN 1982, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, còn được gọi là YouTuber Duy "Nến") 12,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện trang "Hà Nội phố" đăng tải nội dung: "Hà Nội phố thông thoáng trong ngày đầu phong tỏa". Lực lượng chức năng TP Hà Nội cho biết, thông tin trên sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Tại cơ quan công an, anh D. đã thừa nhận việc đăng tải thông tin không đúng sự thật và cam kết không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Công an thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ việc sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với anh D. theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 99 Nghị định 15 về hành vi "Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử đưa thông tin sai sự thật".

