Nữ sinh Lào Cai rơi từ tầng 5 và loạt tai nạn trường học

Liên quan vụ việc nữ sinh Nguyễn Quỳnh M. (học sinh lớp 11) bị rơi từ tầng 5 trường học, ông Ngô Thanh Xuân - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lào Cai, cho biết, trước khi xảy ra sự việc, em M. không có biểu hiện bất thường. Trích xuất camera, sơ bộ phát hiện nữ sinh này bị ngã từ tầng 5 khu lớp học vào 18h33 ngày 29/3, sau ít phút được bảo vệ phát hiện và báo cáo Ban Giám hiệu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi chuyển về Hà Nội, em M. đã phải tiến hành một ca phẫu thuật sọ não khá phức tạp, kéo dài tới 8 - 9 tiếng. Hiện nữ sinh này đã qua nguy kịch. Rơi từ tầng 4 tại trường học xuống đất, nam sinh lớp 10 tử vong: Sáng 27/2, một nam sinh lớp 10B1 - Trường THPT Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa bất ngờ rơi từ ban công hành lang tầng 4, khu phòng học xuống sân trường và bị đa chấn thương. Ngay sau đó Ban Giám hiệu trường đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đưa nam sinh đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nam sinh đã không qua khỏi. Nữ sinh lớp 8 ngã xuống sân trường: Ngày 22/2, trong giờ học môn giáo dục thể chất tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), khi cô giáo tiến hành điểm danh sĩ số lớp thì phát hiện nữ sinh D.T.Đ ngã từ tầng 4 khu hiệu bộ xuống sân trường. Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, D.T.Đ nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, may mắn không bị tổn thương não. Rất may, trong tình huống báo động đỏ vì thiếu máu, các thầy cô, bạn bè, người thân đã huy động máu kịp thời để cứu sống em D.T.Đ. Nam sinh lớp 11 rơi xuống sân trường tử vong: Khuya 21/12/2023, bảo vệ của Trường Đại học Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nghe tiếng động mạnh dưới sân trường và phát hiện một nam thanh niên nằm bất động, chân bị gãy, người có dấu hiệu bị chấn thương, nghi bị rơi từ trên cao xuống. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng. Danh tính nạn nhân được xác định là em Huỳnh Nhựt Q (17 tuổi, ngụ TP Tân Uyên) là học sinh lớp 11 của một trường THPT tại TP Thủ Dầu Một, cách Đại học Bình Dương gần 10km. Học sinh lớp 3 bất ngờ tử vong giữa sân trường: Trưa 17/3/2023, nhân viên tạp vụ trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo (xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) phát hiện em H.M.H (9 tuổi) học sinh lớp 3/1, ngất xỉu giữa sân trường nên hô hoán. Nhiều giáo viên chạy đến kiểm tra, phát hiện em H. có biểu hiện trào ngược thức ăn từ mũi và miệng, ngưng thở. Em H. được đưa đến Trạm y tế xã Đức Hòa Thượng rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Hậu Nghĩa, nhưng nạn nhân đã tử vong. Theo thông tin từ gia đình, em H. không có tiền sử bệnh lý, thể trạng khỏe mạnh. Sáng cùng ngày, ở nhà, em vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Rơi xuống sân trường, nữ sinh ở Đồng Nai tử vong: Ngày 8/10/2022, trong giờ ra chơi, em N.N.M.N (học sinh khối lớp 8 trường THCS Bình Đa, TP Biên Hoà) đã rơi từ tầng 4 của trường xuống đất. Phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa em đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên em N đã không qua khỏi. Được biết, mọi sinh hoạt, học tập ở trường của em trước đó đều diễn ra bình thường. Học sinh lớp 2 ngã từ lan can xuống sân trường, gãy cả 2 tay: Trưa 12/9/2022, trong lúc đang chơi ở tầng 2 Trường Tiểu học số 1 Thanh Trạch ( xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) em Võ Tiến Mạnh - học sinh lớp 2 đã trèo lan can và không may rơi xuống đất bị gãy cả 2 tay. Nhà trường đã phối hợp cùng gia đình và chính quyền địa phương đưa em Mạnh đi cấp cứu. Ngay sau sự việc xảy ra, nhà trường đã nhắc nhở và cảnh báo chung toàn thể học sinh trong trường, yêu cầu tuyệt đối không leo trèo, đùa nghịch tại lan can các hành lang, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nghi rơi từ tầng 3, một hiệu trưởng tử vong dưới sân trường: Sáng 8/6/2022, một số nhân viên ở Trường THPT Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nghe tiếng động mạnh nhưng nghĩ không có chuyện gì. Một lúc sau, có người đến tìm gặp hiệu trưởng là ông B. (51 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) thì bàng hoàng phát hiện ông B. nằm bất động dưới sân trường và đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 3 xuống. >>> Xem thêm video: Cặp nam nữ rơi từ tầng cao chung cư tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

