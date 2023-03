Hà Nội: Vẫn có người bị lừa 200 triệu sau cuộc gọi “con bị ngã"

Gần đây, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của phụ huynh học sinh nhận được cuộc gọi từ đối tượng lạ tự xưng là giáo viên thông báo con bị tai nạn tại trường đang đi cấp cứu tại bệnh viện, yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản do đối tượng chỉ định để làm thủ tục nhập viện, phẫu thuật sau đó chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng nhắn tin lừa đảo nạn nhân.

Ngày 14/3, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H (SN 1978, trú tại: Hoàng Mai, Hà Nội) về việc khi chị đang làm việc tại công ty ở KCN Từ Liêm thì nhận được điện thoại từ số +84707118406 tự xưng là giáo viên, thông báo con chị là cháu L.G.B đang học lớp 10A1 trường chuyên KHTN bị ngã từ tầng 3 của trường, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Sau đó chị được nối máy đến đối tượng tự xưng là bác sĩ yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật gấp. Chị H đã 2 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 200 triệu vào tài khoản do đối tượng yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, chị H đã liên lạc với nhà trường thì biết bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Trước đó, hồi 15h30 ngày 13/3, anh L.X.H (SN: 1980, trú tại: Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) đang làm việc tại tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì nhận được điện thoại từ số 0774.105.315, giới thiệu là giáo viên thông báo con gái anh là L.T.M hiện là sinh viên trường Đại học trên đường Hoàng Quốc Việt ngã từ tầng 3 bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện 354, yêu cầu anh H chuyển ngay số tiền 40 triệu vào tài khoản do đối tượng ấn định để làm thủ tục mổ ngay. Sau khi chuyển tiền, anh H kiểm tra lại nhà trường thì phát hiện mình bị lừa nên đã trình báo Công an.

Các vụ việc trên để lại hậu quả thiệt hại lớn về tài sản, gây tâm lý hoang mang trong phụ huynh, học sinh, sinh viên cũng như bệnh viện.

Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo người dân:

Khi nhận được thông tin về người thân bị tai nạn đang cấp cứu phải chuyển tiền gấp, người dân phải bình tĩnh liên lạc với nhà trường, cơ quan, công ty nơi người thân đang học, công tác hay làm việc để kiểm chứng thông tin. Tuyệt đối không được vội chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa bị lừa đảo.

Khi phát hiện thông tin đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với trực ban Công an quận Nam Từ Liêm (SĐT:02438.373.020), Đội cảnh sát hình sự (SĐT: 0399.966.699)

Chú ý: Thông tin của một số tài khoản liên quan hành vi lừa đảo:

0823763009 Ngân hàng MB Bank, Tên: Trịnh Công Bạc

0927680306 Ngân hàng SHB Bank, Tên: Trần Quang Vinh