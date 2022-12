Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ gần 7 tấn pháo

Ngày 12/12, Cơ quan điều tra, Công an huyện Thường Tín đã thông tin về kết quả đấu tranh chuyên án truy xét, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ pháo xuyên quốc gia, với trọng lượng lên đến gần 7 tấn. Theo điều tra, ngày 12/10, qua công tác phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, và chủ động điều tra cơ bản, nắm tình hình, Công an huyện Thường Tín nắm được thông tin về việc tại dãy phòng trọ gần khu vực kho K74 thuộc địa phận thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, có biểu hiện đối tượng nghi vấn cất giấu, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

Đối tượng Nguyễn Mạnh Phái và tang vật vụ án.

Chỉ huy Công an huyện giao lực lượng Cảnh sát kinh tế lập tức phối hợp cùng Công an cơ sở tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan. Manh mối nghi ngờ tập trung vào khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Mai (SN 1987, HKTT tại huyện Thanh Trì, Hà Nội). Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 14/10, CQĐT Công an huyện Thường Tín tiến hành khám xét khẩn cấp nhà trọ ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú. Đó là căn phòng bà Mai cho vị khách nam giới thuê. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện có 406 thùng carton, mỗi thùng chứa 12 hộp và bên trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ. Tổng trọng lượng số pháo là 6.869,52kg.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tàng trữ hàng cấm; và 2 ngày sau, chuyên án truy xét được xác lập để đấu tranh, khai thác mở rộng. Ngày 9/12, Ban chuyên án đã xác minh, xác định và vận động đối tượng Nguyễn Mạnh Phái (SN 1998, HKTT thôn Phú Mỹ, xã Thư Phú, huyện Thường Tín) ra đầu thú.

Quá trình đấu tranh ban đầu, Phái khai nhận năm 2020, anh ta quen một đối tượng ở khu vực biên giới phía Bắc và thường trò chuyện qua tài khoản mạng xã hội wechat. Thời gian sau, Phái rủ tên này về Thường Tín chơi. Đến tháng 9/2022, đối tượng trao đổi với Phái về việc nhờ Phái chuẩn bị kho để chứa một số lượng lớn pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, dự định đến cuối năm sẽ vận chuyển vào khu vực phía Nam tiêu thụ. Nếu Phái đồng ý thì sẽ trả công thuê nơi tập kết 10 triệu đồng/tháng.

Nghe bùi tai, lại đang lúc không có việc làm ổn định, thiếu tiền ăn tiêu, Phái đã đồng ý và thuê lại phòng trọ của Nguyễn Văn Trường (SN 2002, HKTT: Vân Tảo, Thường Tín) để tập kết pháo. Căn phòng này nằm trong dãy nhà trọ của bà Mai. Khoảng ngày 9/9, đối tượng ở vùng biên liên hệ với Phái và đã tìm cách vận chuyển pháo về cất giấu tại phòng trọ nêu trên. Sau khi “hàng” về, Phái đã mở một số thùng kiểm tra, biết bên trong là pháo nổ. Đối tượng khoá cửa phòng trọ và giữ chìa khoá.

Ngày 14/10, khi biết Công an huyện Thường Tín phát hiện, thu giữ số pháo trong phòng trọ, Phái lo sợ đã bỏ trốn. Kiên trì truy xét dấu vết đối tượng quá nhiều tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đăk Lăk, Phú Quốc... đến ngày 9-12, cơ quan Công an đã bắt được Nguyễn Mạnh Phái, buộc đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, đêm 9/10, Phái đã đón 2 xe ô tô tải từ Lạng Sơn về Thường Tín. Gần 7 tấn pháo được ngụy trang trong các thùng carton in nhãn hoa quả nhập khẩu.

Cơ quan CSĐT CAH Thường Tín đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Và theo chỉ huy Công an huyện, tính đến thời điểm hiện tại, đây là vụ án tàng trữ pháo với trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

