Hà Nội: Thu giữ kho khí bóng cười từ tin báo qua facebook

Ngày 13/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá kho khí bóng cười từ tin báo facebook.

Tang vật thu giữ là 247 bình khí bóng cười.

Trước đó, trang facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng bán khí N2O (khí bóng cười). Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh thông tin.

Ngày 2/2, tại khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện đối tượng L.M.H (26 tuổi; HKTT: Lạng Sơn) có hành vi vận chuyển 2 bình khí N20 có tổng khối lượng là 30 kg. Đấu tranh khai thác, H khai nhận nguồn cung cấp bình khí bóng cười ở địa bàn quận Đống Đa.

Ngay trong ngày, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Đống Đa và Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra kho cất giấu tang vật tại ngõ 62 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Tang vật thu giữ là 247 bình khí N2O.