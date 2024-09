Hà Nội: Tập trung khẩn cấp ứng phó bão số 3

Công điện nêu: Thực hiện Công điện số 87/CĐ-TTg ngày 5/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 3 năm 2024; Điện chỉ đạo ngày 5/9/2024 của Thường trực Thành ủy về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP yêu cầu:



1. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP căn cứ lĩnh vực công tác (theo Quyết định số 36/QĐ-BCH ngày 18/5/2023 của Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội), nội dung công việc, đơn vị và địa bàn phụ trách (theo Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của Chủ tịch UBND TP về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026), chủ động xuống các đơn vị, địa bàn trọng điểm, các khu vực xung yếu để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai.

2. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, phụ trách (theo phân công công tác trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các lĩnh vực quản lý nhà nước) tập trung thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó mưa, bão, lũ, thiên tai với tinh thần phải chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, nhất là trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều hành và thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, Nhân dân chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố.

2.2. Đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao phụ trách, chủ động xuống hiện trường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai trong đó tập trung:

a) Rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ ngập sâu do mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ mất an toàn do hệ thống điện, công trình, cây xanh gãy, đổ…; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân); đặc biệt lưu tâm đến các trường hợp, khu vực đã xảy sự cố, thiệt hại đáng tiếc về người trước đây liên quan đến tai nạn khi đi qua khu vực bị ngập, đánh bắt cá, vớt củi...; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt lưu ý đối với các huyện có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, lũ quét, sạt lở đất như: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức…

b) Đối với các công trường xây dựng: Tiến hành kiểm tra, rà soát các công trường xây dựng trên địa bàn, đặc biệt lưu ý đến các công trình có thiết bị, vật tư dễ bị ảnh hưởng bởi gió bão như cần cẩu tháp, giàn giáo, và các thiết bị xây dựng có độ cao. Yêu cầu các công trường phải có phương án (biện pháp) đảm bảo an toàn phòng, chống bão, người lao động phải được trang bị đầy đủ kiến thức và thiết bị bảo hộ. Yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công bố trí lực lượng ứng trực tại công trường, đảm bảo có người giám sát, theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Các cần cẩu tháp phải được hạ thấp, gia cố, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình trạng đổ sập gây nguy hiểm cho người và tài sản xung quanh.

c) Đối với biển quảng cáo: Tiến hành rà soát, kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân quản lý biển quảng cáo, đặc biệt là biển quảng cáo tấm lớn, phải đảm bảo an toàn, được gia cố chắc chắn, có biện pháp phòng chống gió mạnh, bão không bị đổ sập, gây nguy hiểm cho người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các chủ sở hữu biển quảng cáo thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi, kiên quyết hạ gỡ hoặc buộc chặt các biển quảng cáo có nguy cơ mất an toàn.

d) Chỉ đạo đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập, an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

đ) Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi bão, lũ.

e) Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão, lũ; xử lý nghiêm chủ doanh nghiệp, phương tiện, tàu thuyền, lồng bè không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng, chống bão.

g) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ dẫn tới thiệt hại lớn về người và tài sản.

2.3. Căn cứ chức năng quản lý nhà nước được giao, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bão số 3, đặc biệt là Điện chỉ đạo ngày 5/9/2024 của Thường trực Thành ủy; các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 2/2/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 4/9/2024 về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 3.

2.4. Theo nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến thiên tai, sự cố, các thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục về UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố theo quy định.

3. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó theo mức độ rủi ro của bão, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai, sự cố theo quy định. Rà soát, triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; tăng cường triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm, các khu dân cư có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, sự cố; hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi xảy ra thiên tai, sự cố.

4. Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo:

- Tăng cường công tác ứng trực, đảm bảo đủ quân số, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành; phòng, chống, khắc phục cây đổ trên các tuyến đường đô thị; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch. Rà soát, kiểm tra, triển khai phương án đảm bảo an toàn khu nhà tập thể, nhà chung cư cũ, xuống cấp, các khu nhà không đảm bảo an toàn, các công trình đang xây dựng, các tầng hầm chung cư dễ bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, thiên tai, ngập lụt.

- Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước đô thị tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống công trình tiêu khu vực nội thành, giải tỏa ngay các vật cản làm ách tắc, cản trở dòng chảy, đảm bảo thông thoáng; triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành; tập trung xử lý kịp thời tiêu thoát nước tại các điểm úng ngập cục bộ; phối hợp chặt chẽ với các Công ty Thủy lợi trong việc vận hành hiệu quả, đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng úng khu vực nội thành và ngoài thành.

- Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị duy trì cây xanh rà soát, kiểm tra, cắt tỉa ngay cây nặng tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ, gẫy mất an toàn không để xảy ra trường hợp cây gãy đổ gây tai nạn cho người, phương tiện, tài sản của Nhân dân và Nhà nước; kịp thời giải tỏa cây đổ không để ùn tắc giao thông.

- Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo chiếu sáng công cộng, không để sự cố dẫn đến mất tín hiệu đèn giao thông và các sự cố mất an toàn về điện.

- Các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố sẵn sàng triển khai phương án, chuẩn bị phương tiện đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho Nhân dân vùng bị ngập lụt, thiên tai.

5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, cầu trên các tuyến giao thông; chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị hỗ trợ giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm úng ngập cục bộ; kịp thời xử lý sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

6. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo:

- Kiểm tra, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, thiên tai liên quan đến môi trường, tài nguyên nước.

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm soát chặt chẽ nguồn nước sinh hoạt để đảm bảo không bị ô nhiễm do tác động của bão và mưa lũ, đặc biệt là trong các khu vực bị ngập lụt.

- Kiểm tra các bãi rác, khu xử lý chất thải, đảm bảo các khu vực này có biện pháp gia cố, tránh bị bão gây ra tình trạng tràn, phát tán rác thải, chất thải nguy hại ra môi trường; tổ chức thực hiện xử lý môi trường, nguồn nước tại các địa bàn chịu ảnh hưởng mưa, bão, lũ, ngập lụt.

7. Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống Nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định thị trường. Rà soát, kiểm tra, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

8. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo: Chuẩn bị vật tư y tế, đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai.

9. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn Thành phố trong những ngày đầu năm học mới khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

10. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo rà soát, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai; chủ động phối hợp, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn và tình hình thời tiết, thiên tai, thường xuyên thông tin, cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội đảm bảo kịp thời, chính xác đến từng người dân.

11. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo rà soát, đảm bảo an toàn về điện, kịp thời khắc phục sự cố, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập, cảnh báo Nhân dân phòng, chống điện giật.

12. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án xử lý sự cố, đảm bảo an toàn đê điều, hồ, đập, các công trình thủy lợi.

- Các Công ty Thủy lợi phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; chủ động tiêu nước đệm, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.

- Tổng hợp thông tin, nội dung, tài liệu, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, thiên tai trên địa bàn Thành phố gửi Thường trực Thành ủy trước 16h hàng ngày.

- Tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình, tổng hợp toàn diện tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, thiên tai trên địa bàn Thành phố; chủ động chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Công điện này và công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những vấn đề đột xuất, phát sinh, vượt thẩm quyền.