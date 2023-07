Hà Nội: Quán bán suất cơm 160 ngàn đồng bị tạm đóng cửa

Ngày 11/7, liên quan tới vụ quán cơm bình dân ở khu vực cổng sau Bệnh viện Bạch Mai bị tố "chặt chém" suất cơm giá 160 ngàn đồng, UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã yêu cầu quán cơm này tạm đóng cửa.

Hình ảnh bài đăng và suất cơm được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cụ thể, Chủ tịch UBND phường Phương Mai - Bùi Thị Hằng Nga thông tin: UBND phường đã ra văn bản đề nghị đóng cửa quán cơm bình dân này. Theo đó, chủ quán là bà Võ Thanh H. đã được chính quyền địa phương yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục các loại giấy tờ liên quan. Quyết định được thực hiện kể từ ngày 8/7, để chủ kinh doanh chuẩn bị.

Cũng theo bà Nga, cuối tháng 6, đoàn công tác kiểm tra quán ăn của bà H. Tuy nhiên người này chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh do quận cấp mà không trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP với lý do bị thất lạc. Cơ quan chức năng yêu cầu trong khoảng 15 ngày, chủ quán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ. Hoạt động kiểm tra mới diễn ra được vài ngày thì xảy ra vụ việc khách tố cửa hàng chặt chém. Do vậy, UBND phường Phương Mai đã quyết định tạm đóng cửa cửa hàng, khi nào đầy đủ các thủ tục mới được phép hoạt động trở lại.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xôn xao trước thông tin một quán cơm bình dân gần cổng sau Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) "chặt chém" khách suất cơm (gồm: cơm, sườn, chả cuốn và một ít rau) với giá 160 nghìn đồng. Nhiều người cho rằng, suất cơm 160 nghìn đồng như ảnh là quá đắt. Có không ít người cũng cho biết, quán cơm này từng nhiều lần bị phản ánh “chặt chém” khách.

Khi nắm được thông tin, Công an phường Phương Mai đã mời chủ quán cơm là bà V.T.H. và chồng lên trụ sở làm việc. Qua xác minh của công an phường, chủ quán cơm tường trình người đăng tải suất cơm 160 nghìn đồng lên mạng không phải là khách đến quán ăn. Người đến quán ăn cơm là anh L.K.A.

Khi anh A. đến quán mua cơm, giữa nhân viên và khách có trao đổi về suất ăn và giá cả. Thấy giá hơi cao nên anh A. yêu cầu bỏ bớt thức ăn. Sau đó, anh này chuyển khoản cho chủ quán 100 nghìn đồng. Suất cơm đó là 100 nghìn đồng chứ không phải 160 nghìn đồng như trên mạng chia sẻ. Giữa khách và quán cơm có thoả thuận giá cả trước khi vào ăn. Sau khi khách ra về thì người khác đưa thông tin lên mạng.