Quảng Ninh: Bắt người đàn ông mua dâm nhân viên quán karaoke 13 tuổi

Ngày 11/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Mạnh Tùng (38 tuổi, trú tại khu Chùa Bằng, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên) để điều tra tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Trần Mạnh Tùng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/4, tại khu 4, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, Trần Mạnh Tùng dùng điện thoại nhắn tin cho cháu L.T.H (SN 2010, thường trú tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, đang tạm trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) ngỏ ý muốn quan hệ tình dục, hứa sẽ trả tiền với giá 1 triệu đồng sau khi “xong việc” và được cháu L.T.H đồng ý.

Khi đã thỏa thuận xong, cả hai người đến nhà nghỉ Tuấn Ngọc thuộc khu 3, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, sau đó Tùng đã trả cháu L.T.H 1 triệu đồng như đã hứa. Đến ngày 3/5, sau khi biết việc, chị Lò Thị Thêm (SN 1994, trú tại huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) là mẹ của cháu L.T.H đến Công an thị xã Quảng Yên trình báo về nội dung trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Công an xác định có dấu hiệu tội phạm và đã khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, gọi hỏi, lấy lời khai của người liên quan. Tại cơ quan Công an, Trần Mạnh Tùng khai nhận, do trước đó đã quen biết cháu L.T.H làm nhân viên tại 1 quán karaoke trên địa bàn phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên nên đã nhắn tin ngỏ ý và đã đạt được mục đích.