Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới tử vong trong tư thế treo cổ

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Đông Anh đang điều tra, xác minh vụ nạn nhân chết nghi do tự tử trên địa bàn xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào khoảng 6h15 ngày 15/1, Công an huyện Đông Anh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực nghĩa trang thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ phát hiện một người đàn ông khoảng 50 tuổi (không rõ tên tuổi, địa chỉ), cao khoảng 1m68, mặc áo kẻ caro màu trắng đen, mặc quần bò màu đen, treo cổ bằng dây nhựa màu trắng trên cây, .

Ngoài ra bên cạnh nạn nhân có một chiếc xe máy Honda Click màu đỏ, BKS 30H- 9714. Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Đông Anh thông báo ai là thân nhân của nạn nhân trên hoặc biết thông tin về nạn nhân xin thông báo Công an huyện Đông Anh hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Hiện vụ phát hiện thi thể nam giới tử vong trong tư thế treo cổ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.