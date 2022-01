Hà Nội: Nữ giúp việc trộm vàng của chủ bị bắt sau 14 năm lẩn trốn

Ngày 26/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Huế (SN 1982, trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) sau 14 năm lẩn trốn.

Đối tượng Nguyễn Thị Huế.

Theo hồ sơ, vào năm 2008, Huế làm giúp việc cho 1 hộ gia đình trên địa bàn phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Do nảy sinh lòng tham, đối tượng đã trộm cắp tiền, vàng của chủ nhà rồi bỏ trốn. Sau đó, đối tượng bị Công an quận Ba Đình truy nã theo Quyết định số 25 ngày 24/10/2008 về tội Trộm cắp tài sản.

Sau 14 năm, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Liễu Giai phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Ba Đình đã phát hiện đối tượng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Công an quận Ba Đình đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Huế tại nơi lẩn trốn.

Hiện vụ nữ giúp việc trộm tài sản của chủ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.