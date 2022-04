Hà Nội: Nổ súng vì tranh giành môi giới nữ nhân viên karaoke

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết thông tin về vụ nổ súng vì tranh giành môi giới nữ nhân viên karaoke xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Bằng (SN 1991, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về 3 hành vi "Giết người", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "Che giấu tội phạm". Nguyễn Văn Phúc (SN 2000, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi "Giết người", với vai trò đồng phạm; đối tượng Nguyễn Hữu Thọ (SN 1987, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) về hành vi "Che giấu tội phạm".

Đối tượng Bằng và khẩu súng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 2/4, anh N.V.T (SN 2002, trú tại xã Vĩnh Quỳnh) và anh C.H.D (SN 2001, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) cùng nhóm bạn đang đứng tại đường thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín thì bất ngờ có 1 xe taxi đi đến gần. Trong tích tắc, một đối tượng ngồi ở vị trí ghế phụ xe taxi đã nổ súng khiến anh T. và anh D. trọng thương nặng phải vào viện cấp cứu ngay sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Từ lời khai của các nạn nhân, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn quản lý, môi giới các cô gái trẻ phục vụ quán karaoke. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thanh Oai, Thanh Trì... nhanh chóng bắt giữ các đối tượng nêu trên.

Hiện vụ nổ súng vì tranh giành môi giới nữ nhân viên karaoke ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.