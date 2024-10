Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí chém người đi đường

Ngày 3/10, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố 21 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với 15 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi, Công an quận Đống Đa sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý và xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, sáng 18/9, công an phát hiện một nhóm đối tượng mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên đường phố. Nhóm này đã bỏ chạy và để lại xe máy mang BKS: 29L5-147.xx tại phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Sau khi tập trung điều tra, công an xác định có 36 đối tượng tham gia vụ gây rối này, diễn ra vào đêm 17/9 và rạng sáng 18/9 trên địa bàn thành phố.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Nguyễn Tiến Tài (SN 2007, quê tỉnh Phú Thọ) với các đối tượng thuộc nhóm “Wario” ở quận Hà Đông. Nhóm “Sumi” cùng nhóm “Trẻ Giải Phóng” đã chuẩn bị hung khí, gồm tuýp sắt, dao phóng lợn, dao và kiếm, nhằm mục đích đánh nhau với nhóm “Wario”.

Tối 17/9, Nguyễn Lê Hiếu (SN 2004, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) - cầm đầu nhóm “Trẻ Giải Phóng” với 9 đối tượng chuẩn bị 8 dao nhọn và các tuýp sắt di chuyển đến nhà Nguyễn Tiến Tài (ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) để hàn các lưỡi dao nhọn vào ống tuýp sắt. Sau đó, các đối tượng đến bãi rác thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức để lấy thêm hung khí do Hoàng Xuân Giang chuẩn bị và đón các đối tượng khác đi đánh nhau. Tại đây, 36 đối tượng tập hợp đi trên 15 xe máy cầm theo các tuýp sắt có gắn dao di chuyển trên nhiều tuyến đường khác nhau.

Đến trước số 111 Láng Hạ, quận Đống Đa, nhóm này dùng dao, kiếm chém 2 nam thanh niên không quen biết đi xe máy, nhưng không trúng. Sau đó, các đối tượng đã bỏ chạy và dừng lại trước số nhà 38 Ngô Sỹ Liên. Lo sợ bị lực lượng công an truy đuổi, 3 thiếu niên đã để lại xe máy nêu trên. Mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận ngoài vụ việc trên, một số đối tượng còn tụ tập, mang theo hung khí đi thành nhiều tốp qua các địa bàn Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa,… vào tối các ngày 13-14-15-16/9.