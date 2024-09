Các khu đô thị, chung cư Hà Nội cẩn trọng ngập lụt nửa mét

Sáng 10/9, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo mưa lớn, lũ và cảnh báo tác động đến TP Hà Nội.



Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ sáng sớm nay đến sáng 12/9, TP Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giông.

Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Khu vực phố Chương Dương Độ ngập lụt sáng 10/9.

Cụ thể các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có lượng mưa từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Thị xã Sơn Tây và các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên có lượng mưa từ 80 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cảnh báo, mưa lớn dẫn tới nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng.

Tình trạng này còn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, hiện nay mực nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống đang lên nhanh; sông Đáy đang lên. Các sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên.

Trong 24h tới, mực nước trên sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục lên nhanh; sông Đáy tiếp tục lên; các sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên.

Đỉnh lũ trên sông Đà ở mức dưới báo động 1; sông Hồng, sông Đuống ở mức báo động 1; sông Đáy ở mức báo động 2; các sông Cầu và các sông nội tỉnh trên mức báo động 3.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cảnh báo mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, bãi nổi ngoài đê, ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, vùng ven sông Đà, sông Hồng, Sông Cầu, sông Đuống, sông Đáy, sông Cà Lồ.

Đặc biệt chú ý khu vực sông Hồng, sông Đuống nguy cơ ngập ven bờ bãi Phúc Xá (Ba Đình), bến đò Ngọc Lâm, 2 bên bờ cầu Long Biên, chân cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, phía sau chợ Long Biên, khu vực Đình Chèm (Bắc Từ Liêm)...

Trên sông Bùi, sông Tích, sông Nhuệ có nguy cơ cao ngập úng kéo dài tại các vùng trũng thấp ven sông một số khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn, quận Hà Đông...

Do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, tầng hầm của một số tòa chung cư, nhà dân, nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ sâu ngập từ 0,2-0,5m, có nơi trên 0,5m thời gian duy trì mỗi đợt ngập từ 30-60 phút, có nơi thời gian ngập lâu hơn.

Đài khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi một số huyện ngoại thành, đặc biệt chú ý các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Sóc Sơn, Mỹ Đức,... ảnh hưởng đến tính mạng con người, gây thiệt hại đến tài sản, cản trở hoạt động giao thông.

