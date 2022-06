Hà Nội: Gia đình 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Ngày 27/6, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN công an quận đã kịp thời cứu 4 người thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng tại phường Quỳnh Mai. Theo đó, vào khoảng 4h15 cùng ngày, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo cháy từ trung tâm điều hành chỉ huy chữa cháy 114 xảy cháy tại nhà dân ở ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai. Trong nhà có vợ chồng cùng 2 con trai bị mắc kẹt. Công an quận Hai Bà Trưng điều động 2 xe chữa cháy, cùng 15 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy và triển khai cứu 4 người trong gia đình thoát nạn an toàn. Đến 4h40 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa được xác định lan ra từ bếp tầng 2 của ngôi nhà. Hiện, vụ gia đình 4 người bị mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy nhà xưởng phế liệu ở Bình Dương, người dân hoảng loạn tháo chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

