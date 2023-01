Hà Nội: Đồng loạt kiểm tra PCCC các điểm di tích, đền chùa

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội thông tin, nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ cháy nổ xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị phối hợp với công an quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra an toàn, hướng dẫn các cơ sở duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC.

Lực lượng PCCC kiểm tra an toàn tại những nơi tập trung đông người trong dịp Tết.

Cụ thể, lực lượng PCCC đã kiểm tra về PCCC&CNCH tại đền Voi Phục trên đường Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình); chùa Hưng Khánh (chùa Đăm), phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm và các di tích, đình, đền, chùa tại huyện Chương Mỹ…



Trong 3 ngày Tết, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hệ thống điện, kiểm tra cách bố trí tài sản, hàng hóa, phương tiện, lối thoát hiểm, sử dụng nguồn nhiệt, lửa tại các nơi thắp hương, hóa vàng mã và tình trạng, khả năng hoạt động của phương tiện PCCC tại chỗ, trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, ban quản lý di tích trong việc thực hiện công tác PCCC…

Kết quả kiểm tra bước đầu tại một số điểm di tích, nơi thờ tự cho thấy, cơ bản được trang bị bình chữa cháy xách tay, xây khu hóa vàng mã đảm bảo an toàn về PCCC. Ngoài ra, nhiều di tích, đền, chùa đã sử dụng đèn điện thay cho việc thắp nến.

Bên cạnh đó, Cảnh sát PCCC&CNCH cũng kiểm tra an toàn tại các cửa hàng kinh doanh hàng mã, các hộ sản xuất kinh doanh, nơi thờ tự, tín ngưỡng, nơi tập trung đông người như đình, đền, chùa, các điểm tổ chức hoạt động mừng năm mới...

Đồng thời, kiến nghị với ban quản lý các đình, đền, chùa, khu di tích có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và yêu cầu khắc phục những thiếu sót.

Để đảm bảo an toàn về PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở nghiêm túc chấp hành và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC như quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chánh điện, nhà kho, bãi gửi xe…

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, điện chiếu sáng, dây dẫn điện. Tăng cường công tác thường trực trong thời điểm khách đến viếng, cúng và sau khi kết thúc công việc trong ngày.

Không để vật tư, hàng hóa, trưng bày; không cho người dân buôn bán trên lối đi, lan can, hành lang, cửa ra vào, lối thoát nạn.



Dụng cụ đỡ nhang, đèn bố trí nơi chắc chắn, cố định, tránh ngã, đổ. Phải có kho bảo quản để bảo đảm an toàn PCCC đối với nhang, đèn cầy, vàng mã; cử người trông coi khi khách đến thắp nhang, đèn để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn.

Khi thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng, tế phải có người trông coi và việc hóa vàng phải tiến hành tại các vị trí an toàn cách xa các vật dụng dễ cháy.

