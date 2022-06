Hà Nội: Cứu nhiều khách tây mắc kẹt trong đám cháy ở KS Shining Central

Chiều 17/6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa dập tắt vụ cháy xảy ra tại khách sạn Shinning Central ở số 20 Lò Sũ (P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm). Quá trình làm nhiệm vụ, nhiều du khách nước ngoài được giải cứu, đưa xuống dưới an toàn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 17.6. Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe thang, 2 xe chữa cháy cùng lực lượng tới hiện trường tổ chứ dập lửa, cứu nạn. Ngoài ra, Công an quận Ba Đình cũng huy động 2 xe chữa cháy tới hiện trường phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Theo đó, vụ cháy xảy ra tại khu vực bếp ở tầng 10 khách sạn. Khoảng 11h40 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tổ chức thoát khói ám bên trong khách sạn. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, đưa 3 khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn ra ngoài bằng thang bộ; 1 khách được đưa xuống bằng xe thang chuyên dụng. Bước đầu, Công an quận Hoàn Kiếm nhận định vụ cháy xảy ra do chập điện tại quạt hút mùi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 1,8 triệu đồng. Hiện, vụ cứu nhiều khách tây mắc kẹt trong đám cháy khách sạn Shining Central đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy nhà xưởng phế liệu ở Bình Dương, người dân hoảng loạn tháo chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Chiều 17/6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa dập tắt vụ cháy xảy ra tại khách sạn Shinning Central ở số 20 Lò Sũ (P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm). Quá trình làm nhiệm vụ, nhiều du khách nước ngoài được giải cứu, đưa xuống dưới an toàn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 17.6. Nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe thang, 2 xe chữa cháy cùng lực lượng tới hiện trường tổ chứ dập lửa, cứu nạn. Ngoài ra, Công an quận Ba Đình cũng huy động 2 xe chữa cháy tới hiện trường phối hợp tìm kiếm, cứu nạn. Theo đó, vụ cháy xảy ra tại khu vực bếp ở tầng 10 khách sạn. Khoảng 11h40 cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng tổ chức thoát khói ám bên trong khách sạn. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, đưa 3 khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn ra ngoài bằng thang bộ; 1 khách được đưa xuống bằng xe thang chuyên dụng. Bước đầu, Công an quận Hoàn Kiếm nhận định vụ cháy xảy ra do chập điện tại quạt hút mùi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tài sản bị thiệt hại ước tính khoảng 1,8 triệu đồng. Hiện, vụ cứu nhiều khách tây mắc kẹt trong đám cháy khách sạn Shining Central đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy nhà xưởng phế liệu ở Bình Dương, người dân hoảng loạn tháo chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).