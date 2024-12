Lên truyền hình với nhan sắc khác lạ, nữ streamer Bé My trần tình

Xuất hiện trên sóng trực tiếp trận ĐT Việt Nam thắng Indonesia, cô nàng streamer Bé My xuất hiện hình ảnh không mấy lung linh. Cũng vì thế mà nhan sắc cô nàng streamer này trở thành chủ đề bàn tán. Đa số bình luận cho rằng, sự khác biệt rõ rệt giữa ảnh tự đăng với thực tế là dễ hiểu, bởi nữ chính đã sử dụng các công cụ chỉnh sửa. Đáp lại, nữ streamer Bé My nhanh chóng có những bước đi "cứu vãn" tình hình. Theo đó, Bé My chủ động đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình video "đính chính". Tại đây, nữ streamer tổng hợp những khoảnh khắc được đầu tư trang phục, make-up lẫn đội ngũ media ghi hình. Cô nàng còn tâm sự rằng: "Chỉ là em chưa có sự chuẩn bị và tạo dáng thôi. Chứ đây mới là đúng em My nè". Bé My cho thấy trước đó cô đã nâng cao kỹ năng của mình, giúp cho hình ảnh xuất hiện trước công chúng suôn sẻ và chuyên nghiệp hơn. Từ việc bị chê bai ngoại hình kém tươi, streamer Bé My đã khéo léo chuyển biến tình hình thành công. Xuất phát là việc bị bình luận tiêu cực, Bé My đã tạo tình huống có thể trao đổi, giao lưu nhiều hơn với người theo dõi. Những nỗ lực của cô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Bé My tên thật là Sầm Thị Mỹ Hạnh. Cô nàng quê Cao Bằng dễ dàng ghi điểm và có được cảm tình từ người đối diện nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, hay cười, phong cách nói chuyện duyên dáng, thường xuyên giao lưu và tương tác với người xem. Thời gian gần đây, Bé My không còn thường xuyên lên sóng như trước. Cô tập trung vào những dự án cá nhân. Tuy vậy, nữ streamer vẫn biết cách giữ chân fan, chăm chỉ cập nhật cuộc sống đời thường lên kênh cá nhân, nuôi tương tác. Cô nàng cũng đầu tư xây dựng hình ảnh cá nhân ngày càng trưởng thành, chỉn chu.

Xuất hiện trên sóng trực tiếp trận ĐT Việt Nam thắng Indonesia, cô nàng streamer Bé My xuất hiện hình ảnh không mấy lung linh. Cũng vì thế mà nhan sắc cô nàng streamer này trở thành chủ đề bàn tán. Đa số bình luận cho rằng, sự khác biệt rõ rệt giữa ảnh tự đăng với thực tế là dễ hiểu, bởi nữ chính đã sử dụng các công cụ chỉnh sửa. Đáp lại, nữ streamer Bé My nhanh chóng có những bước đi "cứu vãn" tình hình. Theo đó, Bé My chủ động đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình video "đính chính". Tại đây, nữ streamer tổng hợp những khoảnh khắc được đầu tư trang phục, make-up lẫn đội ngũ media ghi hình. Cô nàng còn tâm sự rằng: "Chỉ là em chưa có sự chuẩn bị và tạo dáng thôi. Chứ đây mới là đúng em My nè". Bé My cho thấy trước đó cô đã nâng cao kỹ năng của mình, giúp cho hình ảnh xuất hiện trước công chúng suôn sẻ và chuyên nghiệp hơn. Từ việc bị chê bai ngoại hình kém tươi, streamer Bé My đã khéo léo chuyển biến tình hình thành công. Xuất phát là việc bị bình luận tiêu cực, Bé My đã tạo tình huống có thể trao đổi, giao lưu nhiều hơn với người theo dõi. Những nỗ lực của cô đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Bé My tên thật là Sầm Thị Mỹ Hạnh. Cô nàng quê Cao Bằng dễ dàng ghi điểm và có được cảm tình từ người đối diện nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn, hay cười, phong cách nói chuyện duyên dáng, thường xuyên giao lưu và tương tác với người xem. Thời gian gần đây, Bé My không còn thường xuyên lên sóng như trước. Cô tập trung vào những dự án cá nhân. Tuy vậy, nữ streamer vẫn biết cách giữ chân fan, chăm chỉ cập nhật cuộc sống đời thường lên kênh cá nhân, nuôi tương tác. Cô nàng cũng đầu tư xây dựng hình ảnh cá nhân ngày càng trưởng thành, chỉn chu.