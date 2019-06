Hà Nội: Cô giáo mầm non Ecokids tát bầm má bé trai 3 tuổi

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non Ecokids tát bầm má bé trai 3 tuổi, bà Vương Hồng Vân, Hiệu trưởng trường mầm non Ecokids đã thông tin chính thức về cô giáo này.

Theo báo Giáo dục Việt Nam, chị Nguyễn Linh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - mẹ bé B.A (3 tuổi) cho biết, con trai chị đang học tại trường Mầm non Ecokids (Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 18/6, khi đón con về, chị thấy mặt con còn nguyên vết lằn 5 ngón tay, môi bé bị rách và bầm dập.



Khi hỏi cô giáo dạy B.A, cô giáo mầm non Nguyễn Thị T nói con bị ngã. Lúc này, gia đình bé B.A yêu cầu trích xuất lại camera trong lớp và phát hiện, bé B.A có giằng nhau một chiếc chăn với một bé khác. Khi tách hai bé ra, cô giáo T dùng tay tát mạnh vào mặt bé B.A, sau đó bế vào nhà vệ sinh.

Phần miệng của bé B.A bị bầm tím. Ảnh: Gia đình mới

Theo Gia đình mới, bà Vương Hồng Vân, Hiệu trưởng trường mầm non Ecokids xác nhận sự việc. Báo cáo phía trường mầm non Ecokids cho hay, trong giờ ngủ trưa, bé B.A và bé G.L giành nhau cái chăn.

Vì bé G.L ôm và nằm đè lên cái chăn nên bé B.A kéo không được, sau đó xông bào bạn, đè lên bạn G.L và cắn bạn. Khi đó cô giáo T đang sắp xếp chăn gối cho các bạn khác, nghe thấy tiếng khóc của bé, cô T quay lại, thấy hai bé đang giằng và cắn nhau nên đã giằng hai bé ra.

Tuy nhiên, do tình huống khẩn cấp khiến cô giáo T bị rối nên hơi mạnh tay dẫn đến để lại vết đỏ trên má, xước ở môi (do răng va vào môi) bé B.A. Theo bà Vương Hồng Vân, tối cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo T trực tiếp đến nhà bé B.A xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm.

"Hành vi của cô giáo T thể hiện sự thiếu nhẫn nại, thiếu tận tâm với trẻ và không đủ tư cách, phẩm chất của một giáo viên mầm non . Do đó, nhà trường đã buộc thôi việc đối với cô T bắt đầu từ hôm nay 19/6", Hiệu trưởng trường mầm non Ecokids chia sẻ thêm.

Theo Dân Trí, chị Linh, mẹ của bé B.A cho biết: "Tôi rất hối hận vì đã từng nghĩ rằng trường học càng đắt tiền thì con mình sẽ được hưởng cách giáo dục tốt nhất và hoàn toàn phó mặc cho cô giáo ở lớp.

Hiện nay gia đình sẽ tự trông con ở nhà và quyết định không cho con đến lớp. Dự kiến gia đình sẽ tìm ngôi trường mới tốt hơn cho con theo học để tránh tình trạng bạo lực thân thể như vậy".