Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng sản xuất gỗ đang bị đình chỉ hoạt động

Ngày 13/7, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin về đám cháy tại xưởng gỗ dán của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Vinawood, xã Yên Thường. Đáng nói là cơ sở này từng bị xử phạt về vi phạm phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Trước đó, khoảng 22h00, ngày 12/7, Trung tâm thông tin 114, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại kho, xưởng sản xuất gỗ dán của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Vinawood có địa chỉ tại thôn Yên Khê, xã Yên Thường nên đã nhanh chóng điều động Công an huyện Gia Lâm tới hiện trường dập lửa.

Lực lượng UBND xã, Công an xã Yên Thường và các đơn vị cũng nhanh chóng có mặt để kịp thời bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, giao thông khu vực xảy ra cháy, đồng thời Công ty điện lực Gia Lâm có mặt tại hiện trường tham gia phối hợp tổ chức chữa cháy.

Ngay sau khi có mặt, nhận định tính chất phức tạp của đám cháy là chất cháy gỗ, keo dán nên đám cháy bùng phát lớn, cháy lan nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn khói và lửa đã bao trùm khu vực trên 350m2 khu nhà xưởng, lực lượng xin chi viện từ Công an quận Long Biên, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc trung tâm 1 (Công an thành phố Hà Nội).

Đám cháy không gây thương vong về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Được biết, diện tích đám cháy khoảng 350m2 trong khu vực kho, xưởng sản xuất gỗ dán có diện tích khoảng 3.550m2, đám cháy không ảnh hưởng và cháy lan sang các công trình liền kề lân cận.

Kho, xưởng sản xuất gỗ dán của Công ty TNHH đầu tư và phát triển Vinawood do ông Hà Văn L (sinh năm 1966 ở khu đô thị Vinhomes Riverside Long Biên, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) làm Giám đốc. Điều đáng nói là xưởng gỗ này đã bị Công an huyện Gia Lâm ra Quyết định đình chỉ hoạt động số 63/QĐĐC-CAGL-PCCC ngày 20/12/2021 do "Đưa công trình vào hoạt động nhưng chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định".

Tuy nhiên, trong quá trình bị đình chỉ, xưởng gỗ trên vẫn hoạt động lén lút, Công an huyện Gia Lâm đã kiểm tra và đề xuất UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2238/QĐ-XPHC ngày 29/6/2022 về hành vi "Không chấp hành Quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy", cơ sở đã thực hiện nộp phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.