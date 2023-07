Xác cô giáo treo trên cây và hành trình lật mặt học trò “sát nhân“

Chiều 3/10/2015, như thường lệ, bà Lê Thị Mỹ C. (ở khu 9, tổ 13, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) đến vườn cà phê để làm cỏ, bón phân. Trong lúc làm việc, bà Lệ và chị M. (người làm vườn cùng bà C.) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Sau một lúc tìm kiếm, bà C và chị M. hoảng hốt phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng được treo trên cây cà phê trong vườn nhà. (Ảnh CA TP HCM) Nhận được tin báo, ông Khuất Lâm Phi H. (Công an viên khu 9) ngụ tại 73/3 đường Ngô Quyền, tổ 13, thị trấn Di Linh đã kịp thời có mặt để xác minh, bảo vệ và phong tỏa hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an huyện Di Linh. Mặc dù chưa biết nạn nhân là ai, nguyên nhân tử vong là gì nhưng rất đông người dân đã kéo đến để tìm hiểu sự việc. (Ảnh Vietnamnet) Công an thị trấn Di Linh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong được xác định là một cô gái, chết trong tư thế ngồi ngửa, cổ bị quàng và treo vào cành cây cà phê bằng sợi dây dù. Dù gương mặt nạn nhân đã biến dạng hoàn toàn, nhưng một vài người dân dựa theo những đặc điểm như quần áo, tư trang cho biết, cô gái này không phải là người địa phương, nhưng đã từng xuất hiện tại đây vào trung tuần tháng 9.



Cùng thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, một bài viết tìm người mất tích cũng tại địa bàn thị trấn đã được đăng tải trên MXH. Theo bài đăng, trước khi người thân của họ mất tích, tín hiệu điện thoại được phát hiện gần địa bàn huyện. Người mất tích là Đặng Thị Y. là giáo viên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Rạng sáng ngày 5/10, người thân được cho là của nạn nhân xấu số đã có mặt tại hiện trường để nhận dạng thi thể. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thi thể, gia đình nạn nhân đã không nhận ra vì gương mặt đã biến dạng hoàn toàn. Nhờ một số điểm nhận dạng, như vết sẹo trên gối và cái bớt sau lưng cùng với các vật chứng tại hiện trường là đôi dép và nữ trang gồm hai chiếc nhẫn, một chiếc bông tai, cơ quan điều tra xác định nạn nhân chính là Đặng Thị Y. (24 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP HCM), giáo viên của Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tất cả những nhân chứng từng thấy nạn nhân xuất hiện trên địa bàn đều được triệu tập. Và quan trọng nhất, qua kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị... bóp cổ. Thế nhưng, thời điểm phát hiện, nạn nhân tử vong trong tư thế nửa ngồi, bị treo lên cành cà phê. Từ những kết quả này, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị bóp cổ đến chết rồi dựng hiện trường giả treo cổ tự tử trên cây cà phê. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Với mục tiêu sớm tìm ra kẻ thủ ác, không bỏ qua bất kì manh mối nào, cơ quan điều tra nhanh chóng tìm hiểu người thanh niên đi cùng nạn nhân. Ngay sau khi khoanh vùng được đối tượng tình nghi là nam thanh niên từng xuất hiện cùng nữ giáo viên tại địa bàn vào trung tuần tháng 9, cơ quan điều tra đã xác định được Hà Dã Viễn là người đi cùng nạn nhân trước khi bị sát hại. Đối tượng này có người thân sống trên địa bàn huyện Di Linh. Tuy nhiên, thời điểm cơ quan chức năng triệu tập, Hà Dã Viễn không có mặt tại địa phương. (Ảnh Công an TP HCM) Mở rộng địa bàn điều tra, cơ quan công an xác định Hà Dã Viễn đang ở tại quận Gò Vấp, TP HCM. Khi được đưa về Công an tỉnh Lâm Đồng để lấy lời khai, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, Viễn đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Qua điều tra, Hà Dã Viễn là đối tượng nghiện nặng, từng có tiền án về tội cướp tài sản và được mãn hạn tù cuối năm 2014. Sau khi ra tù, Viễn xuống TP HCM tìm việc làm và học thêm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP HCM. Bước đầu, Viễn khai nhận nạn nhân Đặng Thị Y. chính là cô giáo và cũng là người yêu của mình. Do bản thân nghiện ma túy nên khi thấy người yêu có xe máy và điện thoại đắt tiền, Viễn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Để thực hiện âm mưu này, Viễn đã rủ chị Y. đi Đà Lạt chơi. Ngày 23/9/2015, Viễn cùng Y. đi xe máy đến Bến xe Miền Đông rồi gửi ở đó để bắt xe lên Đà Lạt. Khi đến địa phận huyện Di Linh, Viễn đã rủ nạn nhân ghé vào thăm ông bà nội của mình. Tại đây, do đã có ý định giết chị Y. từ trước nên xe dừng trước một tiệm tạp hóa, Viễn nói Y. đi taxi về nhà ông bà nội ở tổ 13, thị trấn Di Linh trước còn mình đi mua quà cho ông bà. Sau khi Y. đi, Viễn mua khoảng 3m dây dù bỏ vào túi ni lông màu đen. Sau đó, Viễn gọi điện cho Y. và đi taxi đến đón Y. ở quán nước mía ngã ba Cây Sơn. Viễn dẫn Y. xuống hồ nước chơi. Đến khu vực rừng cà phê lâu năm cách xa đường, Viễn rủ người yêu vào rẫy cà phê của gia đình bà Lê Thị Mỹ C. tâm sự. Khi hai người đang ôm ấp nhau dưới gốc cà phê, Viễn liền bóp cổ nạn nhân đến chết rồi dùng sợi dây dù treo cổ nạn nhân vào cây cà phê để tạo hiện trường là vụ tự tử. Tuy nhiên, do cây cà phê thấp nên thi thể nạn nhân trong tư thế ngồi ở dưới đất. Xong việc, Viễn lục túi xách lấy ví tiền, giấy tờ xe cùng điện thoại di động của nạn nhân rồi gọi người yêu cũ của mình đến đón, chở ra thị trấn Di Linh. Viễn bảo bạn gái cũ chở đến một shop gần chợ Di Linh mua quần áo để thay và đến tiệm điện thoại bán chiếc điện thoại vừa cướp được với giá hơn 1 triệu. Đến khoảng 21h cùng ngày, Viễn đón xe về TP HCM, khi đến Bến xe miền Đông, Viễn đưa phiếu xe và lấy chiếc xe của chị Y. rồi mang đi bán với giá 4 triệu. Sau đó Viễn dùng số tiền này đi mua ma túy và thuê nhà nghỉ. Đến ngày 4/10, Viễn bị công an huyện Di Linh bắt khi đang ở phòng trọ tại quận Gò Vấp. Ngày 23/12/2015, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Hà Dã Viễn tử hình. (Ảnh Dân Trí) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

