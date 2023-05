Hà Nội: Cháy cơ sở sửa chữa lốp ô tô, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 29/5, tại cơ sở sữa chữa lốp ô tô ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội đã xảy ra cháy. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, trước thời điểm xảy ra cháy khu vực này bị mất điện. Khi có điện trở lại, họ nghe thấy tiếng nổ từ cơ sở sữa chữa lốp ô tô của anh N.V.V.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh HM.

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng rồi lan theo cầu thang máy xuống tầng 1 của căn nhà. Phát hiện sự việc, anh V. và những người xung quanh sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sau đó cháy lan sang 2 nhà liền kề.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH và xin chi viện từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn, Gia Lâm đến hiện trường. Tuy nhiên, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do bên trong cơ sở chứa nhiều lốp ô tô nên bắt cháy rất nhanh.

Đến hơn 13h30, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn nỗ lực dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa cháy lan. Thông tin từ UBND huyện Đông Anh cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại người, nhưng 3 căn nhà gồm nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.