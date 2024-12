Hà Nội: Bắt tạm giam nhân viên trộm cắp tài sản của chủ quán

Ngày 31/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Tiến Thành (SN: 2001, HKTT: xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản.

Phạm Tiến Thành tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, vào tháng 7/2024, Phạm Tiến Thành đến làm nhân viên bán sim cho anh H. và ăn ngủ cùng các nhân viên khác tại cửa hàng trên đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Ngày 22/10/2024, anh H. phát hiện 3 tài khoản Ngân hàng của mình bị mất hơn 200 triệu đồng, những người ở cửa hàng cũng bị mất trộm 5 triệu đồng và 01 chiếc xe máy Honda Wave.

Sau đó mọi người đã đến Công an phường Phú Thượng trình báo. Nhận được thông tin, Chỉ huy Công an Tây Hồ đã phân công Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Phú Thượng tiến hành điều tra, làm rõ. Đến ngày 19/12/2024, Công an quận đã bắt được thủ phạm là Phạm Tiến Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.