Hà Nội: Bắt nhóm chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi chợ lúc sáng sớm

Ngày 25/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP phối hợp với Công an huyện Thanh Oai vừa bắt giữ ổ nhóm gây ra các vụ cướp tài sản của những người phụ nữ đi chợ sớm. Đáng chú ý, nhóm cướp này đều là các đối tượng còn rất trẻ (từ 16-19 tuổi).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Oai phát hiện từ giữa tháng 8/2023 đến nay, trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Nạn nhân đều là những người phụ nữ chở rau củ ra trung tâm Hà Nội bán. Các đối tượng chở nhau, mang theo dao đe dọa để lấy tiền của các nạn nhân.

Nắm bắt thông tin, Công an huyện Thanh Oai đã báo cáo Ban Giám đốc, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng điều tra, bắt giữ. Đến ngày 23/8, lực lượng Công an đã tóm gọn ổ nhóm trên, làm rõ 5 đối tượng gồm: Hà Đức Hiếu (SN 2004, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội); Lê Minh Hạnh (SN 2007, trú tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Thanh Hóa); Hà Đức Đạo (SN 2007, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín); Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Lại Thị Xa Xa (SN 2007, trú tại KĐT Ocean Park Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đều sống lang thang, tụ tập thành nhóm và không ở nơi nào cố định. Do cần tiền ăn tiêu, nhóm này đã bàn bạc với nhau đi xe máy, mang theo dao cướp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 4h ngày 21/8, Hiếu đi xe máy chở Xa dẫn đường, Hạnh chở Ngọc Anh cầm dao đi phía sau bằng xe Honda SH. Khi đi trên đường tỉnh lộ 427, đoạn thuộc xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hạnh và Ngọc Anh thấy chị Đ.T.L. (SN 1986, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đi xe máy ngược chiều.

Các đối tượng lập tức bám theo sau rồi bất ngờ vượt lên chặn đầu xe nạn nhân. Ngọc Anh cầm dao đe dọa cướp 1 túi xách, bên trong có 4.000.000 đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Theo cơ quan công an, trước đó trong các ngày 1, 18 và 20/8, ổ nhóm trên cũng đã liên tiếp gây ra 6 vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an huyện Thanh Oai khai thác mở rộng, xác minh tìm người bị hại và xử lý nghiêm các đối tượng.