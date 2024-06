Hà Nội: Bắt nhóm cắt trộm đường dây cáp làm mất điện cả vùng

Ngày 2/6, Công an huyện Mê Linh, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1987 ở Quảng Ninh) cùng 3 đồng phạm là Nguyễn Bá Cường (SN 1996), Phạm Văn Thanh (SN 1984) cùng ở Nam Định và Nguyễn Văn Giáp (SN 1984 ở Đắk Lắk) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản quốc gia, cắt trộm đường dây cáp điện trong đêm.

Các đối tượng tại trộm cắp dây cáp điện.

Theo điều tra, các đối tượng nói trên là lao động tự do cùng tạm trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Riêng đối tượng Thắng có 9 tiền án, khi ra tù từng làm công nhân xây dựng tại một số công trình trên địa bàn huyện Mê Linh. Do nắm được việc quản lý, bảo vệ tài sản của chủ công trình, cơ quan, trường học còn sơ hở nên Thắng đã bàn bạc với các đồng phạm trộm cắp tài sản để lấy tiền chi tiêu.

Thắng biết hệ thống dây cáp điện bằng đồng cấp nguồn cho Trường tiểu học Văn Khê A, xã Văn Khê, huyện Mê Linh có giá trị lớn. Nên sau khi bàn bạc, thống nhất phương thức thủ đoạn, Thắng đã cùng các đối tượng Giáp, Thanh, Cường chuẩn bị công cụ để gây án.

Rạng sáng 16/5, các đối tượng đã liều lĩnh trèo lên hệ thống dây dẫn cắt hơn 50 m dây cáp điện cấp nguồn cho trường học và khu vực khiến cả vùng bị mất điện. Khi người dân báo cho điện lực Mê Linh, các kỹ sư đi kiểm tra đã nhanh chóng phát hiện bị kẻ gian cắt trộm 50 m đường dây cáp đồng cấp điện cho khu vực nên đã báo cho Công an huyện Mê Linh.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mê Linh đã nhanh chóng phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, truy dấu vết tội phạm. Bằng biện pháp nghiệm vụ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mê Linh đã nhanh chóng xác định đối tượng liên quan vụ cắt trộm cáp điện là Nguyễn Văn Thắng. Ngay sau khi xác định nơi cư trú của đối tượng, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp với Công an quận Long Biên bắt giữ đối tượng Thắng cùng các đồng phạm phục vụ công tác điều tra.