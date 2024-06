Miền Bắc sắp đón mưa to diện rộng, có khả năng xuất hiện bão

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định xu thế khí hậu thời hạn tháng 6/2024. Theo đó, thông tin trên Vietnamnet, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu Trần Thị Chúc cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ so với TBNN cùng thời kỳ.

Ảnh minh họa.

Đáng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, riêng 10 ngày đầu tháng khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng.

Do đó, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời kỳ này cao hơn từ 10-30% so với TBNN, các khu vực khác ở mức xấp xỉ. Đồng thời, bà Trần Thị Chúc lưu ý, trong tháng 6 này, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới (bao gồm cả cơn bão số 1 (Maliksi). Về diễn biến nắng nóng, theo bà Chúc, trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Sau đó, nắng nóng có khả năng gia tăng hơn tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 2/6:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.