Trung tướng Tô Ân Xô thôi làm người phát ngôn Bộ Công an

Chiều 1/6, trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, do yêu cầu nhiệm vụ mới, trước mắt Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là Người phát ngôn Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô.

Trung tướng Tô Ân Xô được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an từ ngày 8/9/2019. Trước đó, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Chiều 31/1/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tại buổi lễ chiều 31/1/2023, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ của Bộ Công an công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2/2023; tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.

Đại tá Đặng Hồng Đức (46 tuổi, quê quán Nam Trực, Nam Định), Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2/2023. Hiện nay, ông Đặng Hồng Đức giữ cấp bậc hàm Thiếu tướng.