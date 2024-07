Hà Nội: Bắt kẻ lừa đảo tiền của người bị trộm xe máy

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Võ Trọng Tuấn (SN 1998, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Công an quận Đống Đa nhận được đơn trình báo của anh N.Đ.Q. (SN 2003, ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng. Vào ngày 20/5, anh Q. đăng tải một bài viết tìm chiếc xe máy Honda RSX bị trộm mất trong nhóm “Mất trộm xe – Tìm xe thất lạc Hà Nội”.

Đối tượng Võ Trọng Tuấn.

Khoảng 2 ngày sau, có một nam giới liên hệ thỏa thuận phải đưa 3 triệu đồng thì sẽ giúp tìm xe. Anh Q. đã đồng ý và chuyển tiền. Tuy nhiên, sau đó đối tượng cắt liên lạc. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên anh Q. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã phối hợp Công an phường Khương Thượng khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã xác định đối tượng gây án là Võ Trọng Tuấn, hiện đang trú tại Hà Tĩnh.

Cảnh sát nhanh chóng truy tìm, bắt giữ thành công đối tượng Võ Trọng Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn khai khi thấy bài viết của anh Q. đăng tìm xe trên nhóm nên đã nhắn tin và hứa 1 đến 2 ngày sẽ tìm thấy xe. Sau nhiều lần nói chuyện, thuyết phục, anh Q. đã tin tưởng và chuyển cho Tuấn 4 lần với tổng số tiền là 3,1 triệu đồng. Số tiền này được Tuấn yêu cầu anh Q. chuyển vào số tài khoản mang tên vợ Tuấn, do đối tượng này sử dụng. Nhận được tiền, Tuấn đã chặn liên lạc và xóa tin nhắn.

Tiến hành đấu tranh khai thác, Tuấn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với tổng số tiền 11,4 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa đã làm rõ Tuấn chiếm đoạt số tiền 1 triệu đồng của chị P.T.H. (SN 2003, ở Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) vào ngày 27/4/2024. Số tiền chiếm đoạt được, Tuấn đã dùng để chi tiêu cá nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.