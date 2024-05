Hà Nội: Bắt đối tượng cướp điện thoại của cô gái đang đi đường

Ngày 8/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp giật tài sản, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lại Mạnh Hải (SN: 1983; HKTT: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội)về tội Cướp giật tài sản.

Đối tượng Lại Mạnh Hải.

Trước đó, ngày 22/4/2024, Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, tiếp nhận trình báo của chị L. (SN: 2005; HKTT: Cao Bằng) về việc tối ngày 21/4/2024, chị L. điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Trãi thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy không biển kiểm soát, cướp giật chiếc điện thoại iPhone XR.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Trung khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Quá trình xác minh, Công an quận đã xác định được đối tượng nghi vấn là Lại Mạnh Hải (SN: 1983; HKTT: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Đến khoảng 11h00 ngày 23/4/2024, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Hải tại khu vực phường Trương Định, quận Hoàng Mai, để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Qua điều tra ban đầu xác định, Hải là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án, 2 tiền sự. Khi thực hiện hành vi cướp giật, đối tượng thường mang theo 01 con dao để phòng thân và sẽ dùng để chống trả khi bị truy bắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp giật tài sản, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lại Mạnh Hải về tội Cướp giật tài sản.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng cướp điện thoại của cô gái trẻ đang đi đường theo quy định.