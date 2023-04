Hà Nội: Bắt băng cướp “nhí” gây ra hàng loạt vụ cướp manh động

Ngày 2/4, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Văn (SN 2005, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Đức Anh (SN 2006, ở quận Nam Từ Liêm); Bùi Diệu Linh (SN 2007, quê quán Kim Bôi, Hòa Bình) và Lê Duy Hải (SN 2006, trú tại quận Nam Từ Liêm), để điều tra về tội "Cướp tài sản". Điểm chung của các đối tượng này là sống lang thang, nghiện game online.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, ngày 18/3, Văn bàn bạc với Đức Anh và Phạm Văn Sỹ (SN 2006, quê Nam Định) về việc đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện kế hoạch, chúng mượn chiếc xe máy của Linh (vốn là tang vật của một vụ trộm cắp). Biết đồng bọn mượn xe để đi cướp tài sản, Linh đồng ý đưa chìa khóa.

Sau đó, Văn, Đức Anh và Sỹ mang theo nhiều vỏ chai thủy tinh làm hung khí rồi đi dọc Quốc lộ 1A cũ. Trên đường đi chúng phát hiện một đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy. Do đường đông nên chúng quyết định bám theo mục tiêu để chờ cơ hội ra tay. Khi đến địa phận xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, nhận thấy khu vực vắng người, nhóm đối tượng áp sát và cướp chiếc điện thoại của các nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm trở về một quán game trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tụ tập để tiếp tục bàn bạc đi cướp tiếp.

Lần này, Đức Anh, Văn, Sỹ rủ thêm một đối tượng tên Hải tham gia cùng. Cả 4 điều khiển xe máy ra khu vực Đại lộ Thăng Long để tìm kiếm mục tiêu. Khi đến đoạn đường thuộc khu vực xã Song Phương (Hoài Đức), nhóm đối tượng đã cướp ba lô của một cô gái trẻ đi đường. Tài sản cướp được có 960 nghìn đồng, chúng mang chia nhau. Chiếc điện thoại cướp được trước đó, nhóm đối tượng mang bán được 100 nghìn đồng để đổ xăng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thường Tín phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ được 4 đối tượng Văn, Đức Anh, Linh và Hải khi chúng đang tụ tập tại một quán game trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. CQĐT cũng đã xác định và thực hiện biện pháp giám sát đối với 1 đối tượng khác trong ổ nhóm này, do đang nằm viện vì bị tai nạn giao thông.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngoài 2 vụ trên, trong ngày 18/3, chúng còn gây ra thêm 3 vụ cướp và cướp giật tài sản khác trên địa bàn nhiều quận, huyện của Hà Nội. Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho người bị hại, đặc biệt đấu tranh, truy bắt triệt để tội phạm, đề nghị các bị hại liên hệ Công an huyện Thường Tín để trình báo, cung cấp thông tin. Gặp đồng chí Sơn – Điều tra viên đội CSHS – ĐT: 0945.413.688.