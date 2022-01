Điểm tên những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2021

Ông Nguyễn Văn Hiến: Khai trừ khỏi Đẳng, xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ông Hiến lĩnh án 3 năm 6 tháng tù liên quan vụ sai phạm đất đai xảy ra tại TP HCM. Năm 2019, bị cách chức: Uỷ viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế bị khai trừ khỏi Đảng. Khởi tố để điều tra về những sai phạm liên đới vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Ông Vũ Huy Hoàng nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ khỏi Đảng. Trước đó, bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011- 2016. Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Hoàng bị tòa tuyên 11 năm tù liên quan đến vụ án xảy ra tại Sabeco. Ông Tất Thành Cang - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM bị khai trừ khỏi Đảng. Năm 2018 bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Cang bị đề nghị truy tố liên quan sai phạm trong vụ SADECO và Công ty Tân Thuận. Ông Nguyễn Thành Tài - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM lĩnh án 8 năm tù trong vụ cho thuê đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) trái luật. Ông Trần Vĩnh Tuyến - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM bị khải trừ khỏi Đảng, lĩnh án 6 năm tù trong vụ án xảy ta tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bị khai trừ khỏi Đảng khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bị khai trừ khỏi Đảng khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Ông Nguyễn Huy Ban - Nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị khai trừ khỏi Đảng, lĩnh án 12 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". (Ảnh: TTXVN) Ông Lê Bạch Hồng, Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Hồng lĩnh án 5 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Cao Minh Quang - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Quang thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lưu hành thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và xã hội. Ông Trần Văn Nam - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Nam bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Trần Thanh Liêm - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021; đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, cách chức Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Thiếu tướng Trần Văn Tài - Phó Tư lệnh Quân khu 9 bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Cách chức Phó Tư lệnh Quân khu 9. Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Nguyễn Xuân Đông - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam bị kỷ luật cảnh cáo. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế bị kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp - Nguyên Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. >>> Xem thêm video: Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Văn Hiến: Khai trừ khỏi Đẳng, xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ông Hiến lĩnh án 3 năm 6 tháng tù liên quan vụ sai phạm đất đai xảy ra tại TP HCM. Năm 2019, bị cách chức: Uỷ viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010. Ông Trương Quốc Cường, thứ trưởng Bộ Y tế bị khai trừ khỏi Đảng. Khởi tố để điều tra về những sai phạm liên đới vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada. Ông Vũ Huy Hoàng nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị khai trừ khỏi Đảng. Trước đó, bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011- 2016. Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Hoàng bị tòa tuyên 11 năm tù liên quan đến vụ án xảy ra tại Sabeco. Ông Tất Thành Cang - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM bị khai trừ khỏi Đảng. Năm 2018 bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Cang bị đề nghị truy tố liên quan sai phạm trong vụ SADECO và Công ty Tân Thuận. Ông Nguyễn Thành Tài - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM lĩnh án 8 năm tù trong vụ cho thuê đất "vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) trái luật. Ông Trần Vĩnh Tuyến - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM bị khải trừ khỏi Đảng, lĩnh án 6 năm tù trong vụ án xảy ta tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Thiếu tướng Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bị khai trừ khỏi Đảng khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Thiếu tướng Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bị khai trừ khỏi Đảng khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Ông Nguyễn Huy Ban - Nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị khai trừ khỏi Đảng, lĩnh án 12 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". (Ảnh: TTXVN) Ông Lê Bạch Hồng, Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam bị khai trừ khỏi Đảng. Ông Hồng lĩnh án 5 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Cao Minh Quang - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Quang thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lưu hành thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và xã hội. Ông Trần Văn Nam - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ông Nam bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Trần Thanh Liêm - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021; đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, cách chức Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình công tác. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Thiếu tướng Trần Văn Tài - Phó Tư lệnh Quân khu 9 bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 2 nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Cách chức Phó Tư lệnh Quân khu 9. Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Nguyễn Xuân Đông - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam bị kỷ luật cảnh cáo. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế bị kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp - Nguyên Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. >>> Xem thêm video: Cách chức 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.