Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Sáng 1/1, các tuyến đường cửa ngõ TP Hà Nội đi về các tỉnh đều trong tình trạng đông đúc, do lượng phương tiện lưu thông rất lớn khi lượng người đổ về quê chơi tết tăng cao. (Ảnh; Dân Trí) Hàng nghìn phương tiện rời Thủ đô khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài gần 2 km, đoạn vào trạm thu phí Pháp Vân hướng đi các tỉnh thành phía Nam. (Ảnh: Dân Trí) Tình trạng ùn tắc kéo dài bắt đầu xảy ra vào đầu giờ sáng nay, khi lượng phương tiện đổ về đây liên tục không giảm. (Ảnh Dân Trí) Tại đường Ngọc Hồi, tình trạng ùn ứ phương tiện và người tham gia giao thông kéo dài gần 3km. (Ảnh: VOV) Tắc đường tạo ra cảnh tượng giao thông hỗn loạn. (Ảnh: VOV) Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên hầu hết mọi người lựa chọn về quê bằng hình thức đi xe cá nhân, thuê xe taxi, xe hợp đồng hoặc di chuyển bằng xe máy để tránh tiếp xúc với nhiều người. (Ảnh: VOV) Dòng người di chuyển trên đường Ngọc Hồi. (Ảnh: VOV) Người dân ngồi xe khách về quê chơi tết Dương lịch. (Ảnh: Dân Trí) Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Nguyễn Xiển (Hà Nội), tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 5 km đến tận nút giao hồ Linh Đàm. (Ảnh: Dân trí) Tại đường vành đai 3 dưới thấp, đoạn qua nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ cũng ùn tắc kéo dài theo hướng đi đường Giải Phóng - Ngọc Hồi. (Ảnh Dân trí). Nhiều đoạn đường bị ùn tắc. Tại các lối dẫn lên đường trên cao, do người dân bắt đầu di chuyển về quê, lượng phương tiện tăng cao nên xảy ra hiện tượng ùn ứ. (Ảnh: Tiền Phong) Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên đường về quê nghỉ ăn Tết. (Ảnh: Tiền Phong) Hình ảnh ghi nhận tại trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ thời điểm 10h ngày 1/1/2022. (Ảnh: Tiền phong) Các xe ô tô nhích từng bước di chuyển khá khó khăn nhiều thời điểm. (Ảnh Tiền Phong) >>> Mời độc giả xem thêm video Ngày đầu năm xe cộ ùn ứ tuyến Hoàng Liệt, Ngọc Hồi. Nguồn: VOV

Sáng 1/1, các tuyến đường cửa ngõ TP Hà Nội đi về các tỉnh đều trong tình trạng đông đúc, do lượng phương tiện lưu thông rất lớn khi lượng người đổ về quê chơi tết tăng cao. (Ảnh; Dân Trí) Hàng nghìn phương tiện rời Thủ đô khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài gần 2 km, đoạn vào trạm thu phí Pháp Vân hướng đi các tỉnh thành phía Nam. (Ảnh: Dân Trí) Tình trạng ùn tắc kéo dài bắt đầu xảy ra vào đầu giờ sáng nay, khi lượng phương tiện đổ về đây liên tục không giảm. (Ảnh Dân Trí) Tại đường Ngọc Hồi, tình trạng ùn ứ phương tiện và người tham gia giao thông kéo dài gần 3km. (Ảnh: VOV) Tắc đường tạo ra cảnh tượng giao thông hỗn loạn. (Ảnh: VOV) Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên hầu hết mọi người lựa chọn về quê bằng hình thức đi xe cá nhân, thuê xe taxi, xe hợp đồng hoặc di chuyển bằng xe máy để tránh tiếp xúc với nhiều người. (Ảnh: VOV) Dòng người di chuyển trên đường Ngọc Hồi. (Ảnh: VOV) Người dân ngồi xe khách về quê chơi tết Dương lịch. (Ảnh: Dân Trí) Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Nguyễn Xiển (Hà Nội), tình trạng ùn tắc kéo dài hơn 5 km đến tận nút giao hồ Linh Đàm. (Ảnh: Dân trí) Tại đường vành đai 3 dưới thấp, đoạn qua nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ cũng ùn tắc kéo dài theo hướng đi đường Giải Phóng - Ngọc Hồi. (Ảnh Dân trí). Nhiều đoạn đường bị ùn tắc. Tại các lối dẫn lên đường trên cao, do người dân bắt đầu di chuyển về quê, lượng phương tiện tăng cao nên xảy ra hiện tượng ùn ứ. (Ảnh: Tiền Phong) Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên đường về quê nghỉ ăn Tết. (Ảnh: Tiền Phong) Hình ảnh ghi nhận tại trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ thời điểm 10h ngày 1/1/2022. (Ảnh: Tiền phong) Các xe ô tô nhích từng bước di chuyển khá khó khăn nhiều thời điểm. (Ảnh Tiền Phong) >>> Mời độc giả xem thêm video Ngày đầu năm xe cộ ùn ứ tuyến Hoàng Liệt, Ngọc Hồi. Nguồn: VOV