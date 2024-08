Hà Nam: Bắt nhóm “chặt biển số xe máy” cướp tài sản

Ngày 22/8, Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 - 17 tuổi “chặt biển số xe máy”, cướp tài sản trên địa bàn. Trước đó, tối 16/8/2024, tại tổ 6, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý (Hà Nam), Nguyễn Ánh Đông, Nguyễn Quốc Toàn, Đoàn Hoàng Việt, Phạm Hải Sơn cùng trú tại huyện Kim Bảng sử dụng xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao cầm theo kiếm truy đuổi, chặn xe 2 thanh, thiếu niên trên đường rồi dùng kiếm chém đứt phần nhựa đuôi xe gắn biển kiểm soát 28FN-013.00 và chiếm đoạt biển số xe để “khoe chiến tích” trên mạng xã hội.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhận thấy tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Phủ Lý đã khẩn trương huy động lực lượng, tập trung điều tra khám phá, bắt giữ nhóm đối tượng trên. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phủ Lý đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Ánh Đông, Nguyễn Quốc Toàn, Đoàn Hoàng Việt, Phạm Hải Sơn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai do thích phô trương và muốn thị uy với các nhóm thanh niên khác, 4 thanh, thiếu niên trên đã sử dụng xe máy mang theo hung khí lang thang trên các tuyến đường, nếu gặp thanh, thiếu niên nào "thấy ngứa mắt" sẽ chặn xe, chặt biển số. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP Phủ Lý đề nghị các gia đình, nhà trường làm tốt công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ con em, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn không để thanh, thiếu niên ở các địa bàn trong tỉnh tập trung xuống TP. Phủ Lý vào các giờ cao điểm đua xe, lạng lách, đánh võng , chặt, cướp biển số xe máy, gây mất ANTT trên địa bàn TP Phủ Lý nói riêng và địa bàn tỉnh Hà Nam nói chung.