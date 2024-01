Hà Nam: Bắt kẻ giả danh Công an Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/1, Công an tỉnh Hà Nội cho biết, Công an TP Phủ Lý vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Phạm Công Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng chức năng lấy lời khai từ đối tượng Mạnh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Công Mạnh khai nhận: Khoảng tháng 8/2023, Mạnh đã dùng mạng xã hội, sử dụng nick Facebook “Đơn giản” và cài đặt hình nền giả danh là cán bộ Công an để tìm kiếm kết bạn. Sau đó Mạnh đã kết bạn với nick facebook “Lê Hương N.” và tự giới thiệu là cán bộ Công an TP Hà Nội để tạo sự tin tưởng.

Ngày 3/1/2024, khi chị “Lê Hương N.” nhắn tin nói chuyện về việc liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật do Công an TP Phủ Lý đang thụ lý giải quyết, Mạnh giới thiệu có quen Công an TP Phủ Lý và có thể giúp “chạy án” với đề nghị chị “Lê Hương N.” phải đưa số tiền 5 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 14 Promax, sau đó ký vào đơn xin giảm nhẹ hình phạt do Mạnh viết.

Đến ngày 4/1/2024, khi Mạnh đang nhận tiền để “chạy án” của chị “Lê Hương N.” tại một quán cafe, thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý (Hà Nam) thì bị cơ quan Công an bắt quả tang. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị, trước đó những ai bị đối tượng Phạm Công Mạnh lừa đảo đến trình báo tại Công an thành phố Phủ Lý (Hà Nam) hoặc liên hệ trực ban Công an thành phố Phủ Lý (theo số ĐT: 02263851086) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.