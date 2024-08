Hà Nam: Bắt 2 đối tượng trộm số lượng lớn dây cáp điện

Ngày 22/8, Công an xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gồm Hà Quang Trưởng (SN 1983) và Hà Hữu Tình (SN 1986, cùng trú ở thôn Bảo Vệ 2, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan Công an lấy lời khai 2 đối tượng và tang vật vụ án.

Trước đó, vào khoảng 2h25, ngày 22/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Hoàng Tây phối hợp Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phát hiện 01 xe ôtô, biển kiểm soát 30A - 26045 đang dừng đỗ trên tuyến đường kênh A3-2-2, thuộc địa phận thôn Đông, xã Hoàng Tây.

Khi thấy lực lượng Công an, ô tô đã bỏ chạy, tuy nhiên lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy đuổi và dừng phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 2 đối tượng, kiểm tra phương tiện, cơ quan Công an phát hiện trên xe giấu khoảng 150m dây cáp điện (loại 4 lõi); nhiều cuộn dây đồng; 2 kìm sắt và nhiều vật chứng có liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định nên đã rủ nhau trộm cắp dây cáp điện tại địa bàn xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.