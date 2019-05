Giúp việc trộm gần 300 triệu đồng, tráo vàng giả lấy vàng thật của gia chủ ở Bình Dương

Ngày 21/5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ người giúp việc lợi dụng sơ hở của chủ nhà lấy trộm hơn 270 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn tráo vàng giả, lấy vàng thật trong két sắt.



Trước đó, bà Nguyễn Thị P.N.(58 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) có trình báo về việc bị kẻ gian mở két sắt lấy trộm 277 triệu đồng và một số lượng lớn vàng của gia đình.

Số tiền và vàng Trần Thị Phưởng giao trả lại.

Qua điều tra, xác minh, công an xác định, Trần Thị Phưởng (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), người giúp việc cho gia đình bà N. là thủ phạm trộm tài sản .

Ngay sau đó, Phưởng bị mời lên công an lấy lời khai. Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai nhận, trong lúc dọn dẹp, thấy chủ nhà sơ hở không cất chìa khóa két sắt. Lúc này, do nổi lòng tham nên Phưởng mở két sắt lấy trộm vàng và tiền của chủ nhà.

Sau khi thực hiện hành vi, để chủ nhà không phát hiện sự việc, Phưởng đi mua vàng giả thay thế cho số vàng thật mà mình lấy trộm.

Tại cơ quan công an, sau khi làm việc, Phưởng trả lại số tiền 277 triệu đồng lấy trộm. Về số vàng, Phưởng khai đã bán để có tiền tiêu xài.

Hiện công an đang tạm giữ Trần Thị Phưởng để mở rộng điều tra vụ án.