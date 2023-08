Ngày 18/8, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thành công đối tượng Phùng Văn Hòa (SN 1986, trú tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, Lai Châu). Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 1/9/2007, Vũ Ngọc Ánh (SN 1978, trú tại thị trấn Nông trường Than Uyên (nay là thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) cùng với Phùng Văn Hòa đã dùng gậy vụt vào đầu gây ra cái chết thương tâm đối với anh Quàng Văn Nọi (trú tại xã Bình Lư, Tam Đường, Lai Châu).

Đối tượng Phùng Văn Hòa.

Sau khi gây án, Ánh đã bị bắt và nhận mức án 13 năm tù. Trong khi đó, Hòa bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Quá trình trốn chạy, Hòa đã thay tên đổi họ thành Phạm Văn Minh (SN 1992, quê ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) để che giấu thân phận.

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng về quy án, Công an tỉnh Lai Châu đã lập chuyên án để đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin đối tượng Hòa đang lẩn trốn trên địa bàn quận 7, TP HCM. Ngay lập tức một tổ công tác của lực lượng CSHS Công an tỉnh Lai Châu đã Nam tiến, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM tiến hành rà soát.

Tới chiều 17/8, cơ quan công an đã bắt giữ thành công Phùng Văn Hòa. Sáng 18/8, Hòa được di lý, áp giải về trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ công tác điều tra

Hiện vụ giết người bỏ trốn rồi thay tên đổi họ bị bắt giữ sau 16 năm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.