Giấu bọc ma túy trong người, nhưng không qua mắt được 911 Đà Nẵng

Trước đó, tối 14/1, trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, tổ C5-911 do Thiếu tá Phan Hữu Đạt, cán bộ Đội 3 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng làm Tổ trưởng đã phát hiện một thanh niên có hành vi mờ ám.

Đối tượng Từ Xuân Khánh (ảnh CA) Vào khoảng 21h00, tại khu vực bùng binh ngã tư Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, tổ C5-911 đã chú ý đến một thanh niên "xăm trổ" điều khiển mô-tô nhãn hiệu SH, BKS 43C1-881.77 có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, Tổ công tác đã quyết định bám theo và ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.



Khi kiểm tra, lực lượng 911 phát hiện thanh niên này đang cất giấu trong người 1 gói nilon chứa 30 viên thuốc lắc và 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ketamine.

Tang vật (ảnh CA)

Qua đấu tranh, thanh niên khai nhận là Từ Xuân Khánh và cho biết số ma túy này được mua từ tỉnh Quảng Nam với mục đích bán kiếm lời.

Tổ C5-911 đã lập hồ sơ và bàn giao Khánh cùng tang vật cho Công an quận Hải Châu để điều tra theo quy định pháp luật.

Được biết, trong kế hoạch 911 đợt 1 năm 2024 (từ 15/3 đến 4/9), các Tổ công tác 911 đã phát hiện 65 đối tượng có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó đã thu giữ 111,5 viên thuốc lắc, 53 gói ma túy "nước vui", 50 gam và 13 liều ma túy đá, 5 lọ tinh dầu nghi chứa chất CBD, 7 gói thảo mộc nghi ma túy cần sa, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Lực lượng cũng phát hiện 42 đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

