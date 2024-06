Giật mình nguồn gốc xe vụ bé 5 tuổi tử vong vì bỏ quên

Cục Đường bộ VN vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về vụ bé 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón học sinh xảy ra tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.



Theo đó, xe khách trong vụ tai nạn có BKS 17F-000.91 do Phạm Văn Đông (tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình) là chủ phương tiện. Xe này đăng kiểm ngày 20/5/2024, ngày hết hạn 19/8/2024.

Đáng chú ý, phương tiện BKS 17F-000.91 thuộc HTX Vận tải Hồng Hà do Sở GTVT Hà Nội quản lý cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”.

Lái xe trong vụ tai nạn là Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình). Tài xế này được cấp GPLX hạng D ngày 10/3/2022 và ngày hết hạn là 10/3/2027.

Theo Cục Đường bộ VN, các quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đã được quy định cụ thể, chi tiết tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020 của Bộ GTVT.

Các văn bản quy phạm pháp luật này đã quy định rõ: Đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án kiểm soát đảm bảo không còn hành khách trên xe, người lái xe phải thực hiện kiểm tra khoang hành khách để bảo đảm không còn hành khách ở trên xe trước khi rời khỏi xe.

Trước đó, ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 1965) trú tại tổ 1, phường Quang Trung - là lái xe đưa đón học sinh, để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”; khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương (SN 1966) trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân và Đoàn Thị Nhâm (SN 1998) trú tại tổ 4, phường Trần Lãm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phương và Nhâm là 2 giáo viên phụ trách lớp tại nơi nạn nhân theo học.

Ba đối tượng trên có liên quan đến vụ việc bỏ quên cháu bé 5 tuổi trên xe đưa đón tại trường Mầm non Hồng Nhung 2 (TP Thái Bình). Hậu quả nạn nhân đã tử vong.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP Thái Bình phê chuẩn.

Chiều 30/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phương Quỳnh Anh (cô giáo đảm nhận nhiệm vụ đón học sinh từ nhà tới trường) về tội Vô ý làm chết người.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đưa tin, khoảng 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L. và cô giáo P.Q.A. có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường Mầm non Hồng Nhung 2.

Bé T.G.H. (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được đón lên xe cùng các bạn.

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón nhưng không thấy nên đã báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện bé T.G.H. vẫn ở trong xe đưa đón.

Do không tìm được chìa khóa, những người có mặt đã phá cửa xe để đưa bé tới bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân được cơ quan y tế xác định đã tử vong.

Tối ngày 29/5, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người".

Hiện, vụ án đang được lãnh đạo công an tỉnh tập trung chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) trao đổi bên hành lang Quốc hội về vụ việc cháu bé bị bỏ quên trên xe ô tô: