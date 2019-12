Giang hồ Tý Bờm bảo kê hàng quán trước cổng BV Bình Dương thế nào?

Ngày 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Phan Thanh Tuấn - còn gọi là "Tý Bờm", 28 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành - để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Tý Bờm tại cơ quan Công an.

Trước đó, sáng 24/10, bà Đ.T.K.M, 42 tuổi đang đẩy xe nước buôn bán tại cổng số 4 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thì Tuấn xuất hiện trong trạng thái say rượu và đòi bà Minh đưa 50 triệu đồng để được đặt xe buôn bán gần cổng bệnh viện.

Do không có tiền đưa, bà M đã bị Tuấn dùng ghế nhựa đánh vào đầu khiến ngất xỉu ngay tại chỗ, được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, Tuấn khai mình làm làm nghề buôn bán nước đá. Tuấn khai rằng lý do mình đánh nạn nhân là vì nạn nhân đặt xe nước ở khu vực Tuấn buôn bán.

Được biết, bị can Tuấn từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Sau ngày thụ án 6 năm tù, ra trại, Tuấn lại tiếp tục gây án. Công an TP Thủ Dầu Một khẳng định ngoài việc bắt Tý Bờm, Công an sẽ đẩy mạnh triệt xóa các các băng nhóm tội phạm, đặc biệt chú ý thiết lập trật tự tại khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương .

