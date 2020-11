Giang hồ Thái “Lâm“: Tội bảo kê nhận “kết đắng” gì?

Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Thái (thường gọi Thái “Lâm”, 43 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Tiền Hải), Trần Văn Quân (30 tuổi, ngụ xã Đông Phong, huyện Tiền Hải), Lại Xuân Hoàn (32 tuổi, ngụ xã Đông Phong, huyện Tiền Hải) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, ổ nhóm tội phạm do "ông trùm" Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn huyện Tiền Hải từ lâu, gây bức xúc trong dư luận. Bản thân "ông trùm" này cũng đã từng vào tù vì vi phạm pháp luật.

"Ông trùm" Thái "Lâm" vừa bị bắt.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, có thể nói rằng những năm gần đây ở các địa phương liên tục bóc gỡ, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen gây bức xúc trong tự luận.

Đặc biệt là khi mỗi khi địa phương nào thay đổi lãnh đạo ngành công an thì những chuyên án lớn để triệt phá các băng ổ nhóm xã hội đen lại càng thực hiện quyết liệt hơn... Điều này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên nhiều địa phương, trong đó có Thái Bình.

Hiện tượng bảo kê bến bãi, bảo kê chợ, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh xảy ra trên nhiều địa phương, phần lớn những đối tượng đứng ra thực hiện các hoạt động này đều là những đối tượng có số má, máu mặt trên địa bàn. Hoạt động này là hoạt động ngầm, tạo ra những luật chơi ngầm gây ra những mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống xã hội, bất bình đẳng trong hoạt động kinh doanh nên việc phát hiện, xử lý là cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự.

Luật sư Cường cho biết thêm, những băng nhóm thực hiện hành vi bảo kê mà phát triển, mở rộng thì sẽ làm giảm uy tín của chính quyền địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Những băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen thường sẵn sàng đánh người phải dùng vũ lực, hung khí để trấn áp, áp đặt luật chơi đối với những người khác.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn Phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Luật sư Cường nhấn mạnh, các đối tượng sẵn sàng dùng vũ khí nóng để thanh toán lẫn nhau, thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bảo kê, tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Bởi vậy, tùy vào hành vi vi phạm cụ thể, khi cơ quan điều tra phát hiện được thì sẽ xử lý về tội danh đó và sẽ mở rộng điều tra thêm các hành vi khác, với các đối tượng khác có liên quan.

Thông thường các đối tượng trong các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép chất ma tuý...

Luật sư Cường phân tích, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì đối tượng Lâm vừa mới mãn hạn tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào năm 2015 khi đối tượng này thực hiện các hoạt động bảo kê các cơ sở kinh doanh. Sau khi ra tù thì đối tượng này lại tiếp tục thu nạp đàn em để thực hiện hoạt động bảo kê nên vừa bị khởi tố, tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo quy định của pháp luật thì hành vi dùng vũ lực, đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 170 bộ luật hình sự.

Như vậy, trong vụ án này cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này là có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hay không và số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu tiền. Trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức hoặc có tính chất chuyên nghiệp hoặc số tiền chiếm đoạt từ 50 triệu đồng trở lên thì các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 03 năm đến 10 năm tù.

Còn trường hợp số tiền chiếm đoạt từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc lợi dụng thiên tai dịch bệnh để phạm tội thì các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù. Cụ thể hành vi vi phạm như thế nào sẽ được cơ quan điều tra làm rõ trong thời gian tới đây để có căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật nêu trên.