Giang hồ Cọp bãi bổn và loạt trùm xã hội đen náo loạn Phú Quốc

Văn Thế Sự ( 35 tuổi) với danh xưng Cọp bãi bổn cùng Huỳnh Văn Lắm (39 tuổi) là 2 người cầm đầu băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu, giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Nhóm này rất manh động, liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác, thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, hoang mang, lo lắng cho người dân tại địa phương. Đơn cử, tháng 10/2022, Vũ Minh Hiếu, đàn em thân tín của Sự xảy ra mâu thuẫn, đánh thiếu niên 14 tuổi ở xã Hàm Ninh. Ngày 8/10/2022, người nhà của thiếu niên này kéo đến nhà trọ của Hiếu để nói chuyện. Hai bên cự cãi, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Nhóm người nhà của thiếu niên gọi thêm người mang theo dao tự chế đến. Lúc này, nhóm của Văn Thế Sự lấy dao, gậy để đánh lại. Sự dùng ô tô tải lái đâm thẳng vào nhóm đối thủ, khiến một người té xuống, ngã vào lề đường, liền bị Hiếu cùng đồng bọn dùng dao chém nhiều nhát và đập phá xe của đối thủ…Ngày 1/6, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố Cọp bãi bổn và đàn em về hành vi giết người. Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, sinh năm 1987, quê quán tỉnh Cà Mau) có hai tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, vừa ra tù được vài tháng được cho là cầm đầu nhóm nổ súng làm 6 người thương vong ở Phú Quốc, Kiên Giang. Trước đó, trưa 27/10/2022, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, hơn 50 đối tượng thuộc nhóm của Hai Lượng đi trên 8 xe ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, thường trú tại TP Phú Quốc) để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, một số người trong nhóm của Hai Lượng có dùng súng rượt đuổi và bắn vào nhóm người của Đoài làm 2 người tử vong và 4 người bị thương. Khúc Văn Đoài được biết đến là đại ca một băng nhóm ở Phú Quốc, gom tiền mua khu đất hàng nghìn mét vuông phía sau khu trường học tại Bến Tràm. Dân anh chị này bán và cho người thân cận xây nhà ở. Tuy nhiên, mảnh đất bị bên thứ ba tranh chấp, đòi trả. Sau đó, "Hai Lượng" được gọi đến "xử lý" mâu thuẫn. Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt 44 người dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác nhau về vụ này.. Trần Tuấn Ngọc (SN 1973; ngụ huyện Phú Quốc, Kiên Giang) còn gọi là “Tèo Mỡ”, là một trong những “trùm” xã hội đen ở đảo Ngọc, Phú Quốc. Ở Phú Quốc, nhóm của Tuấn Ngọc được biết đến trong các hoạt động cho vay, bảo kê đất đai… Riêng ông trùm “Tèo Mỡ” có bề dày thành tích bất hảo với hàng chục tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích, Cho vay nặng lãi… Ngày 15/7/2020, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Ngọc (tự Tèo Mỡ) 500 triệu đồng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". HĐXX xét thấy Ngọc hiện đang bị bệnh tâm thần, hội chứng Ganser đang phát triển nên quyết định trả tự do để tạo điều kiện cho người thân đưa bị cáo này đi điều trị bệnh. >>> Xem thêm video: Cảnh sát khám xét nhà Tuấn "thần đèn", trùm giang hồ xứ Thanh. Nguồn: Lý Thùy.

