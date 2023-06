Gian lận hoá đơn: “Soi” 524 doanh nghiệp… “lộ” góc khuất?

Ngày 22/2/2023, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc CATP Hải Phòng - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ông Đỗ Hữu Ca đã nhận 35 tỷ đồng của Trương Xuân Đước (52 tuổi, ngụ phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) với mục đích "chạy án" khi người này bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Đước đã thành lập 17 công ty "ma" để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số tiền giao dịch khoảng 7.500 tỷ đồng.