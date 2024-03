Giám đốc MSB Thanh Xuân chiếm đoạt 338 tỷ: Ai mới là bị hại?

Tại cuộc họp báo UBND TP Hà Nội chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin liên quan vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỷ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam).



Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung đối tượng Bùi Thị Hoài Anh

Ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Căn cứ kết quả điều tra, Công an xác định, bà Hoài Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm, vụ việc đang được tiếp tục điều tra - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết và đề nghị bị hại liên quan vụ án liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp điều tra.

Theo dõi vụ việc trên, Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, với diễn biến như báo chí đăng tải, khách hàng giao dịch trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và giao dịch với cán bộ của ngân hàng đó rồi số tiền bị mất.

Do đó, đây không phải là tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản” hoặc “tội tham ô” mà người bị hại ở đây là ngân hàng, chứ không phải khách hàng. Khách gửi tiền “nằm ngoài” vòng xoáy tố tụng này bởi khách gửi tiền có quan hệ với Ngân hàng trong một quan hệ pháp luật khác.

Dưới góc độ luật dân sự, việc gửi tiền vào Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải luôn được hiểu là hợp đồng cho vay tài sản. Theo đó, sau khi gửi tiền vào Ngân hàng thì chính Ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khoản tiền đó và phải chịu rủi ro đối với tài sản đó.

Kể từ thời điểm chuyển giao tiền, người gửi chấm dứt quyền sở hữu đối với số tiền vừa gửi, trở thành bên cho vay, nên có quyền yêu cầu Ngân hàng thanh toán khoản tiền khác tương đương theo thời hạn thỏa thuận.

Trong pháp luật dân sự, tiền có tính năng đặc biệt là khi chuyển giao tiền thì bao giờ cũng kèm theo chuyển giao quyền sở hữu. Do đó, theo luật sư Tú, bên bị thiệt hại trong trường hợp này phải là ngân hàng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết vừa qua, một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã lan tỏa thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ảnh bị mất tiền trong tài khoản mở tại một chi nhánh. Liên quan đến vấn đề này, MSB thông tin trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng này đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ, nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB). MSB đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.