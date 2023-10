HDB và VRE có thể được thêm vào VNDiamond

ETF Việt Nam bị rút ròng trong Q3/2023 do đồng USD mạnh hơn



Các quỹ ETF theo chỉ số thị trường Việt Nam thu hút vốn mạnh mẽ trong giai đoạn đầu năm 2023, ghi nhận dòng vốn vào ròng xấp xỉ 8.000 tỷ đồng trong Q1/2023. Tuy nhiên, xu hướng này dần thay đổi về cuối năm.

Việc USD tăng giá trong những tháng gần đây có tác động tiêu cực tới quỹ ETF của các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam.

Sức trụ bất ngờ của nền kinh tế Mỹ đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ở vùng cao trong thời gian dài khiến đồng USD tăng giá mạnh. Việc này sẽ thu hút dòng vốn quay trở lại Mỹ và khiến các quỹ ETF tại thị trường mới nổi và cận biên bị rút ròng.

Cụ thể, các quỹ ETF đã ghi nhận dòng vốn rút ròng khỏi Việt Nam đạt 4.425 tỷ đồng trong riêng Q3/2023, khiến dòng vốn vào ròng trong 9T2023 chỉ còn 415 tỷ đồng.

Dòng vốn vào/ra ròng của các quỹ ETF Việt Nam từ tháng 12/2022 đến nay (tỷ đồng)

Một nguyên nhân khác dẫn đến việc rút vốn gần đây là do thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm mạnh kể từ tháng 5, khiến nhà đầu tư có xu hướng chốt lời khi định giá thị trường dần trở nên bớt hấp dẫn hơn.

Kể từ đầu năm 2023, Việt Nam là một trong những thị trường có hiệu suất đầu tư cao nhất thế giới khi có thời điểm trong Q3/2023, chỉ số VN-Index ghi nhận tăng gần 25% so với đầu năm.

Trong đợt rút vốn này, các quỹ FUEVFVND (VNDiamond ETF), Fubon FTSE và E1VFVN30 bị ảnh hưởng nhiều nhất, ghi nhận dòng vốn rút ròng lần lượt là 1.734 tỷ đồng, 1.449 tỷ đồng và 880 tỷ đồng trong Q3/2023.

Tăng trưởng các chỉ số tính từ đầu năm 2023 (tái cơ sở về 100 vào ngày 30/12/2022)

VNDiamond ETF ghi nhận dòng vốn rút ròng nhiều nhất trong số các ETF theo dõi thị trường Việt Nam. Dường như nhà đầu tư không còn ưa thích VNDiamond khi một số cổ phiếu trong rổ này, vốn luôn trong tình trạng hết room ngoại và thường phải giao dịch với giá chênh lệch, đã bắt đầu có room trở lại.

Chẳng hạn, MWG đã xuất hiện nhiều room ngoại trong tháng 9 do áp lực bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, số lượng chứng chỉ lưu ký VNDiamond ETF tại Thái Lan đã giảm còn 156,8 triệu đơn vị, giảm 17,2 triệu đơn vị (~439 tỷ đồng) so với mức đỉnh hồi tháng 7 và ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

VNDiamond có thể sẽ thêm HDB và VRE, loại bỏ DHC trong đợt đánh giá định kỳ tháng 10/2023

HOSE sẽ thực hiện đánh giá định kỳ chỉ số VNDiamond kỳ tháng 10/2023 với những thay đổi về cơ cấu chỉ số. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 16/10/2023 và có hiệu lực vào ngày 6/11/2023.

Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 29/9/2023, Chứng khoán VNDirect ước tính HDB sẽ được thêm vào chỉ số do cổ phiếu đáp ứng được yêu cầu quan trọng có 95% tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Ngược lại, DHC sẽ bị loại khỏi VNDiamond trong đợt rà soát này do không đạt về chỉ tiêu thanh khoản. Do nhóm Tài chính vượt giới hạn ngành (40%), rổ chỉ số VNDiamond cần có ít nhất 8 cổ phiếu phi Tài chính. Theo đó, VRE sẽ được thêm vào trong khi KDH vẫn nằm trong rổ mặc dù cả hai đều không đáp ứng tiêu chí tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

VNDirect ước tính VNDiamond ETF sẽ mua mạnh VRE (~340 tỷ đồng), ACB (~331 tỷ đồng) và MSB (~204 tỷ đồng). Mặt khác, FPT và MBB sẽ bị bán ròng mạnh với giá trị lần lượt là 352 tỷ đồng và 223 tỷ đồng.

Dựa trên dữ liệu giao dịch tháng trước, các cổ phiếu cần số ngày giao dịch nhiều nhất của ETF DCVFM VNDiamond trong kỳ xem xét lần này bao gồm PNJ (3,4 ngày), REE (2,9 ngày) và VRE (2,6 ngày).