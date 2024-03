Hai cán bộ Hải Dương bị khởi tố trong vụ cát lậu biển Cần Giờ

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra đối với đường dây khai thác cát trái phép trên biển Cần Giờ quy mô rất lớn với 27 đối tượng liên quan bị xử lý. Theo đó, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 24 bị can, 3 bị can khác đang bị điều tra trong vụ án độc lập, sẽ kết luận điều tra đề nghị truy tố sau.



Theo kết quả điều tra, khoảng 23h ngày 5/5/2022, Thủy Đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, TPHCM phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.

Tang vật vụ án.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

PC01 - Công an TPHCM nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát giao thông ghi lời khai đấu tranh với các đối tượng ngay trên các tàu hút cát.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", gồm: Trương Văn Chinh (SN 1985, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Thắng (SN 1985, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (SN 1976. xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như tỉnh Hải Dương, Đồng Nai và Hải Phòng.

Thông qua Trương Văn Thắng (đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép) tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu cho Trương Văn Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép.

Chinh thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh. Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Trương Văn Chinh lập ra nhóm zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát.

Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung“đi nhậu”, “tắt đèn” và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn “nghỉ nhậu”. Đồng thời nhắn tin cho Trương Văn Thắng, Vũ Ngọc Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hàng ngày của các tàu.

Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h đến 4h sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an Thành phố đã tiếp tục khởi tố 24 bị can.

Trong đó, 16 đối tương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" gồm Nguyễn Bá Ngọ (SN 1978, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Nguyễn Văn Tiệp (SN 1983, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Trọng (SN 1989, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Phan Văn Đắc (SN 1989, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Trương Văn Hải (SN 1985, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Trương Văn Hiệu (SN 1982, xã Minh Hòa, Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Vũ Ngọc Quang (SN 1995; xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương);

Vũ Văn Quang (SN 1989, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Trương Văn Huy (SN 1976, xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Trương Thị Minh (SN 1972, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Vũ Ngọc Hùng (SN 1984, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Đỗ Văn Khánh (SN 1975, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Đặng Vũ Hằng (SN 1969, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè), Trần Văn Chí (SN 1995, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Chung (SN 1993, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Vũ Văn Ngọc (SN 1997, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Võ Thanh Tâm (SN 1980, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với vai trò đồng phạm giúp sức; Huỳnh Ngọc Thảo (SN 1974, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bị khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có".

Đáng chú ý, các hành vi sau khi nhóm đối tượng khai thác cát bị Cục Cảnh sát giao thôngkiểm tra, cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, điều tra xử lý triệt để như hành vi chạy án, nhằm hợp thức hóa cho phương tiện khai thác cát bị tạm giữ, chạy án, rửa tiền.

Kết quả điều tra xác định, Bùi Văn Song, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ của 1 con tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát.

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) đã khởi tố 2 đối tượng Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời, khi các tàu khai thác cát bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, các đối tượng đã tìm cách nhờ người “chạy án”. Một số đối tượng mặc dù không có thẩm quyền, khả năng giúp cho các đối tượng khai thác cát nhưng vẫn hứa hẹn, thỏa thuận và nhận tiền của các đối tượng phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) đã khởi tố bổ sung đối với 2 đối tượng Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội “Đưa hối lộ”; khởi tố bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Cường (SN 1983, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) về tội “Môi giới hối lộ”; khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Hưng (SN 1979, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động khai thác lậu mà có; kết quả điều tra đã xác định người thân của một số đối tượng có hành vi che giấu nguồn gốc của nguồn thu nhập bất hợp pháp trên.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 đối tượng về tội “Rửa tiền” gồm: Bùi Văn Bản (SN 1990, xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Chăm (SN 1987, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TPHCM đã khởi tố và xử lý hình sự tổng cộng 27 bị can về các tội: Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Việc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, phát hiện băng nhóm trên; việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố phối hợp chặt với Viện Kiểm sát nhân TPHCM điều tra xử lý triệt để các hành vi có liên quan hoạt động phạm tội của tổ chức, băng nhóm đường dây phạm tội này, kể cả hành vi móc nối, tiếp tay của Cán bộ Nhà nước đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, “không có vùng cấm” "không có ngoại lệ" trong đấu tranh phòng chống tội phạm.