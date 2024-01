Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Ngày 23/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Ngọc Xuân Lâm (SN 1980) - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

: Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngọc Xuân Lâm

Điều tra ban đầu, Ngọc Xuân Lâm đã lợi dụng pháp nhân là Doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhung do Lâm làm giám đốc, kinh doanh xăng dầu, có địa chỉ tại xóm Nà Bao (xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) để gian dối trong các hoạt động kinh doanh và lừa đảo chiếm đoạt số tiền, hàng hóa với giá trị trên 8 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Phòng Cảnh sát kinh tế xin thông báo, đề nghị các công dân có hoạt động hợp tác kinh doanh hoặc vay mượn với đối tượng Ngọc Xuân Lâm chủ động thông tin tới cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi.