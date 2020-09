Điểm mặt “hổ báo” rút súng dọa người và cái kết

Giám đốc công ty bảo vệ dọa 'bắn vỡ sọ' tài xế xe tải ở Bắc Ninh: Trưa ngày 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng có nội dung một người đàn ông dùng súng để uy hiếp, đe dọa tài xế xe tải. Ngay sau khi xuất hiện bài đăng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ. Người rút súng đe dọa "bắn vỡ sọ" tài xế xe tải trong clip trên là ông Nguyễn Văn Sướng, SN 1968 ở Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông Sướng hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long địa chỉ số 15 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh. Chiều cùng ngày, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã triệu tập ông Sướng để làm rõ việc người này dùng súng đe dọa tài xế xe tải vào sáng cùng ngày, đồng thời tiến hành tạm giữ khẩu súng trên. Phó chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả rút súng dọa bắn bảo vệ chung cư: Vào lúc 0h30 ngày 11/6 tại lô C chung cư PNTechcons (TP HCM) xảy ra vụ xô xát giữa ông Lưu Xuân Thủy với anh Khổng Chí Hùng (nhân viên bảo vệ tại cao ốc). Sau lời qua tiếng lại, ông Thủy lên nhà lấy súng đe dọa, túm tóc và đánh anh Hùng trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc đã được Ban quản trị chung cư PNTechcons trình báo ngay cho công an địa phương. Va chạm giao thông, rút súng nhựa ra hăm dọa: Ngày 22/4, dư luận xôn xao khi người dùng mạng xã hội chia sẻ 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy sau khi xảy ra va chạm giao thông đã cầm vật nghi súng cự cãi, đe dọa người lái xe tải. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Sau khi va chạm với xe tải, ông là Huỳnh Văn Đài (SN 1967, nghề nghiệp làm thuê) đã dùng một vật giống súng để hăm dọa đối phương. Vụ việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, dùng điện thoại quay lại rồi đăng trên mạng xã hội. Gây tai nạn giao thông, lái xe hung hãn rút súng 'dọa' bắn người: Vào khoảng 14h ngày 21/1/2018, ô tô con BKS 38A chạy trên đường Song Lộc - Thuận Lộc (thuộc xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh) hướng từ xã Song Lộc lên QL1A với tốc độ cao thì xảy ra tai nạn với chiếc xe máy đang dựng ở bên vệ đường. Bị người dân giữ lại, tài xế ô tô con đã buông lời chửi bới rồi sau đó mở cửa xe lấy ra một khẩu súng ngắn, cầm trên tay rồi buông lời lẽ thô bạo, dọa bắn… Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Chủ hãng nước đá rút súng doạ bắn nữ công nhân: Tháng 11/2018, do đuổi việc một nhân viên nữ không có lý do, nên nhân viên nữ này và ông chủ hãng nước đá đã xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi ông Năm rút súng Rulo (dạng công cụ hỗ trợ), dọa bắn nữ công nhân này. Rất may nhiều người dân chứng kiến can ngăn nên không xảy ra sự việc đáng tiếc nào. Sau đó, nữ công nhân này trình báo lên Công an địa phương. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Năm. Nhân viên phòng đăng ký đất rút súng dọa bắn dân tại trụ sở: Sáng ngày 14/4/2017, tại trụ sở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Kon Tum, ông Nguyễn Quang Vinh đến để giao dịch, thì giữa ông Thọ và ông Vinh xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Ông Thọ mở cốp xe gắn máy lấy gậy 3 khúc tấn công, ông Vinh đưa tay ra đỡ bị gãy tay. Ông Thọ còn thò tay vào túi quần móc một khẩu súng nhắm vào ông Vinh dọa bắn. Những người chứng kiến phải đưa ông Vinh đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó sự việc được báo cho cơ quan chức năng để giải quyết. Video: Tạm giữ tài xế cầm súng dọa “bắn vỡ sọ” người khác vì va chạm giao thông (Nguồn VTC14)

Giám đốc công ty bảo vệ dọa 'bắn vỡ sọ' tài xế xe tải ở Bắc Ninh: Trưa ngày 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng có nội dung một người đàn ông dùng súng để uy hiếp, đe dọa tài xế xe tải. Ngay sau khi xuất hiện bài đăng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ. Người rút súng đe dọa "bắn vỡ sọ" tài xế xe tải trong clip trên là ông Nguyễn Văn Sướng, SN 1968 ở Lãm Trại, Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ông Sướng hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long địa chỉ số 15 Hai Bà Trưng, Suối Hoa, TP Bắc Ninh. Chiều cùng ngày, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã triệu tập ông Sướng để làm rõ việc người này dùng súng đe dọa tài xế xe tải vào sáng cùng ngày, đồng thời tiến hành tạm giữ khẩu súng trên. Phó chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả rút súng dọa bắn bảo vệ chung cư: Vào lúc 0h30 ngày 11/6 tại lô C chung cư PNTechcons (TP HCM) xảy ra vụ xô xát giữa ông Lưu Xuân Thủy với anh Khổng Chí Hùng (nhân viên bảo vệ tại cao ốc). Sau lời qua tiếng lại, ông Thủy lên nhà lấy súng đe dọa, túm tóc và đánh anh Hùng trước sự chứng kiến của nhiều người. Vụ việc đã được Ban quản trị chung cư PNTechcons trình báo ngay cho công an địa phương. Va chạm giao thông, rút súng nhựa ra hăm dọa: Ngày 22/4, dư luận xôn xao khi người dùng mạng xã hội chia sẻ 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy xe máy sau khi xảy ra va chạm giao thông đã cầm vật nghi súng cự cãi, đe dọa người lái xe tải. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bạc Liêu nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Sau khi va chạm với xe tải, ông là Huỳnh Văn Đài (SN 1967, nghề nghiệp làm thuê) đã dùng một vật giống súng để hăm dọa đối phương. Vụ việc xảy ra có nhiều người chứng kiến, dùng điện thoại quay lại rồi đăng trên mạng xã hội. Gây tai nạn giao thông, lái xe hung hãn rút súng 'dọa' bắn người: Vào khoảng 14h ngày 21/1/2018, ô tô con BKS 38A chạy trên đường Song Lộc - Thuận Lộc (thuộc xã Thuận Lộc, TX Hồng Lĩnh) hướng từ xã Song Lộc lên QL1A với tốc độ cao thì xảy ra tai nạn với chiếc xe máy đang dựng ở bên vệ đường. Bị người dân giữ lại, tài xế ô tô con đã buông lời chửi bới rồi sau đó mở cửa xe lấy ra một khẩu súng ngắn, cầm trên tay rồi buông lời lẽ thô bạo, dọa bắn… Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Chủ hãng nước đá rút súng doạ bắn nữ công nhân: Tháng 11/2018, do đuổi việc một nhân viên nữ không có lý do, nên nhân viên nữ này và ông chủ hãng nước đá đã xảy ra cự cãi. Trong lúc cự cãi ông Năm rút súng Rulo (dạng công cụ hỗ trợ), dọa bắn nữ công nhân này. Rất may nhiều người dân chứng kiến can ngăn nên không xảy ra sự việc đáng tiếc nào. Sau đó, nữ công nhân này trình báo lên Công an địa phương. Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Năm. Nhân viên phòng đăng ký đất rút súng dọa bắn dân tại trụ sở: Sáng ngày 14/4/2017, tại trụ sở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Kon Tum, ông Nguyễn Quang Vinh đến để giao dịch, thì giữa ông Thọ và ông Vinh xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Ông Thọ mở cốp xe gắn máy lấy gậy 3 khúc tấn công, ông Vinh đưa tay ra đỡ bị gãy tay. Ông Thọ còn thò tay vào túi quần móc một khẩu súng nhắm vào ông Vinh dọa bắn. Những người chứng kiến phải đưa ông Vinh đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó sự việc được báo cho cơ quan chức năng để giải quyết. Video: Tạm giữ tài xế cầm súng dọa “bắn vỡ sọ” người khác vì va chạm giao thông (Nguồn VTC14)