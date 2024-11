Giả mạo bán code vé chương trình “Anh trai say hi” để lừa đảo

"Anh Trai say hi" dự kiến tổ chức đêm diễn vào ngày 7/12 tại SVĐ Mỹ Đình khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Chỉ trong một ngày mở bán, vé đã hết sạch. Hành trình “canh vé” trở thành thử thách không thua gì kỳ thi tuyển sinh đại học đối với nhiều người trẻ.

Lợi dụng sự khan hiếm vé, các nhóm "phe vé" mọc lên như nấm trên mạng xã hội. Những bài đăng mời chào với mức giá “trên trời” xuất hiện nhan nhản trong các hội nhóm trên Facebook, Threads hay Telegram. Giá vé trên thị trường chợ đen thường cao hơn giá gốc từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Đặc biệt, các hạng vé VIP hoặc có vị trí đẹp thường được bán đấu giá, ai trả cao hơn sẽ được mua. Không chỉ giá vé bị đội lên "trên trời", lợi dụng “sốt vé”, các đối tượng đã giả mạo bán code vé để lừa đảo.

Trước tình trạng trên, ngày 27/11, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo người dân tránh bị lừa đảo khi mua vé các chương trình âm nhạc thông qua các giao dịch, bài đăng trong hội nhóm trên mạng xã hội.

Theo Công an thành phố, trước sức hút của hai chương trình âm nhạc lớn là “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh trai say hi”, nhiều người hâm mộ không mua được vé khi Ban tổ chức mở bán online nên đã phải tìm mua lại vé trên mạng. Việc này tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, khiến nhiều người bị mất tiền.

Hàng loạt các hội nhóm “Trao đổi, mua bán vé Anh trai” tràn ngập trên mạng xã hội, nhưng nhiều trong số đó chỉ là "chiếc bẫy". Những tài khoản “ảo” này sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi, từ giả danh nhân viên ban tổ chức đến việc lập trang web bán vé giả. Lợi dụng tâm lý “sốt vé”, các đối tượng còn giả mạo bán code vé để lừa đảo....

Mới đây, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) điều tra, xác minh vụ lừa đảo khi mua vé xem chương trình “Anh trai say hi”. Cụ thể, ngày 14/11, nhóm chị N (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có chuyển tiền cho một đối tượng, giới thiệu làm trong ban tổ chức, có bán vé xem chương trình “Anh trai say hi”.

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi mua vé các chương trình âm nhạc. Ảnh Đức Tuấn

Nhưng sau khi chuyển tiền, đối tượng này đã không cung cấp được vé cho chị. Bài đăng trên các hội nhóm mạng để rao bán vé cũng bị gỡ bỏ. Nghi ngờ bị lừa đảo, nhóm chị N đã đến Công an phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) trình báo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 50 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần tỉnh táo khi mua lại vé xem chương trình ca nhạc, sự kiện. Trước khi giao dịch mua lại vé, cần kiểm tra độ uy tín của người bán.

Người dân đừng vội vàng chuyển tiền nếu chưa chắc chắn về tính xác thực của giao dịch; hãy ưu tiên các hình thức thanh toán, giao dịch trực tiếp để có thể xác định được sự uy tín của tấm vé; đừng để niềm đam mê trở thành nỗi ám ảnh với nạn lừa đảo.

