Thị trường chợ đen “sốt” vé concert 3 Anh trai “say hi“

Theo đó, ngay khi vừa mở bán, danh sách khán giả chờ mua vé trên Ticketbox đã lên đến hơn 50.000 người. Một số khán giả may mắn đã nhanh tay sở hữu được tấm vé concert 3 Anh trai "say hi". Vé mở bán sớm được ưu đãi giảm 10% nhưng với số lượng có hạn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mua vé mở bán sớm vào ngày 7/11. "Vào từ sớm mà không mua được hạng vé nào"; "Canh mãi mà vẫn chưa tới lượt vào mua vé"; "Tiếc quá, vào được thì hết vé rồi"... một số khán giả để lại bình luận. Trên một số diễn đàn mua bán trao đổi vé một số người tiết lộ dù đã thanh toán thành công, trừ tiền nhưng vẫn xảy ra trường hợp bị hủy vé khiến nhiều khán giả hụt hẫng, bức xúc. Bạn Thu Trang (Hà Nội) bức xúc: "Chen lấn mãi mới xếp được hàng vào cổng mua vé, có số rồi mà đến nơi bị báo hết vé, dù trên sơ đồ vẫn hiện còn vé. Không hiểu BTC như thế nào luôn!"..

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở TP.HCM.

Được biết, anh trai "say hi" là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên quy tụ 30 nam nghệ sĩ là những tên tuổi có sức ảnh hưởng trong showiz Việt và mạng xã hội. Chương trình Anh trai "say hi" đã tổ chức hai concert ở TP.HCM vào ngày 28/9 và 19/10, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Giá vé của concert thứ ba ở Hà Nội tương tự như giá vé của hai concert đầu tiên, dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Trong đó, vé hạng CAT 3 (ngồi): 500.000 đồng, vé hạng CAT 2 (ngồi): 700.000 đồng, vé hạng CAT 1 (ngồi): 900.000 đồng, vé hạng GA 4 (đứng): 800.000 đồng, vé hạng GA 3 (đứng): 1.000.000 đồng, vé hạng GA 2 (đứng): 1.400.000 đồng, vé hạng GA 1 (đứng): 1.800.000 đồng, vé hạng FANZONE (đứng): 2.500.000 đồng, vé hạng VIP (ngồi): 2.200.000 đồng, vé hạng VIEVIP (ngồi): 2.600.000 đồng, vé hạng SVIP (ngồi): 4.000.000 đồng và vé hạng PREMIER LOUNGE (bàn/ghế cocktail): 10.000.000 đồng.

Sau hơn 2 giờ mở bán, vé vé concert 3 Anh trai "say hi" đã hết sạch.

Thị trường chợ đen 'nóng hầm hập'

Ngay sau khi Ban tổ chức chương trình concert 3 Anh trai "say hi" công bố hết vế, trên mạng xã hội nở rộ dịch vụ camp vé, tức mua và sau đó bán lại vé cho những người không thể tự mua hoặc gặp phải khó khăn trong việc mua vé diễn.

Đây là dịch vụ không quá xa lạ với những người "đu" idol, săn vé concert hot. Những người tham gia vào việc camp vé thường có kinh nghiệm săn vé, nắm bắt tốt kỹ thuật canh vé trực tuyến hoặc chờ đợi để mua vé trực tiếp.

Đáng nói, giá vé qua dịch vụ này thường chênh hơn hoặc rất cao tùy từng người, từng hạng vé, không có chuẩn chung.

"Hiện tại có nhiều bên chỉnh ảnh, làm giả vé rồi thông báo là có vé số lượng lớn. Nhiều người chưa có kinh nghiệm, nhẹ dạ cả tin và chi rất nhiều tiền để nhận lại vé giả. Thực sự concert quy mô thế này thì không ai có thể có vé trước và chỉ đúng ngày mới có giá vé cụ thể và mở bán” - một người camp vé tiết lộ.

Trên nhiều diễn đàn, đã có không ít những trường hợp cho biết dính bẫy chuyển tiền nhưng lại không nhận được mã QR của vé hoặc bị gửi mã QR không hợp lệ, dẫn đến tình trạng khi đến nơi mới biết bị lừa.

Các chuyên gia tổ chức biểu diễn cảnh báo, dịch vụ camp vé diễn ra dạng tự phát, không có sự kiểm soát nên tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Khán giả cần cẩn thận kẻo tiền mất tật mang.