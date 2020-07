Gia hạn điều tra thêm 30 ngày vụ CSGT Tân Sơn Nhất bị tố vòi tiền

Ngày 13/7, Công an TP.HCM có quyết định gia hạn giải quyết tố cáo đối với cán bộ thượng uý Huỳnh Tấn Minh, CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) bị tố vòi tiền người vi phạm. Quyết định do thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM ký, hôm 7/7.

Thời gian gia hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày (không kể ngày nghỉ), kể từ ngày 8/7.

CSGT gia hạn thêm 30 ngày giải quyết vụ thượng uý Huỳnh Tấn Minh vòi tiền. Ngoài ra, Thanh tra Công an TP.HCM cũng có thư mời anh Thái Đăng Phú, người tố cáo lên trụ sở gặp cán bộ Thanh tra để thông qua dự thảo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo.

Trước đó, ngày 25/5, anh Thái Đăng Phú (23 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện tạm trú ở tỉnh Bình Dương) cho biết vừa có đơn tố giác tội phạm và yêu cầu khởi tố gửi đến Thanh tra Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM, về việc một cán bộ CSGT đòi anh phải nộp 6,2 triệu đồng cho lỗi vi phạm 400.000 đồng.

Anh Phú kể lại, vào khoảng 9h ngày 12/5, anh chạy xe máy Exciter màu đỏ nhám mới mua từ cửa hàng về, có gắn biển "xe xin số", đi đến đoạn gần Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị tổ công tác của đội CSGT Tân Sơn Nhất dừng xe kiểm tra.

Sau khi trình bằng lái và giấy biên nhận giao xe từ cửa hàng, anh Phú được CSGT thông báo mức phạt 6,2 triệu đồng đối với lỗi Không gắn biển số, yêu cầu anh Phú đưa đủ thì sẽ trả lại bằng lái để anh đi.

"Tôi thắc mắc vì sao lỗi này chỉ phạt 400.000 đồng nhưng lại đòi 6,2 triệu, nên tôi không đồng ý đóng thì CSGT đưa cả tôi và xe về trụ sở đội CSGT ở đường Trần Huy Liệu", anh Phú kể lại.

Tại trụ sở, CSGT tên M. "giảm giá" cho anh 200.000 đồng xuống 6 triệu đồng, nhưng anh Phú vẫn từ chối đóng tiền, vì trong người không có đủ số tiền trên, thì vị CSGT này gợi ý nhờ bạn bè chuyển tiền qua thẻ ATM, ra ngoài rút rồi vào đưa lại.

"Tôi trình bày là giờ này bạn bè đều đi làm cả rồi, không còn ai ở ngoài để chuyển khoản nữa. Thì ông CSGT tên M. tiếp tục gợi ý bảo bạn bè chuyển khoản Internet Banking", anh Phú cho hay.

Nhưng khi anh Phú nói không phải ai cũng dùng ứng dụng Internet Banking để chuyển tiền, thì CSGT này đưa anh qua một phòng kín không có người. Tại đây, anh được "ngã giá" xuống 5 triệu đồng, nếu đưa tiền thì sẽ được trả xe cho đi ngay.

Anh Phú tiếp tục nói trong người không có đủ tiền thì CSGT yêu cầu mở ví cho xem. Lưỡng lự một lúc thì anh Phú mở hé ví ra, CSGT tên M. liền hất tay anh Phú lấy hết 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng (tổng cộng 2 triệu đồng) trong ví.

Sau khi CSGT tên M. lấy được 2 triệu, thì đồng ý cho anh Phú đưa xe về nhưng vẫn giữ lại giấy phép lái xe và hẹn sẽ trả lại sau khi đưa đủ 3 triệu đồng còn lại.

Trước khi ra về, CSGT tên M. bắt anh Phú ký vào một tờ giấy nhưng không cho đọc nội dung. Anh Phú xin biên bản để trừ trường hợp bị chốt CSGT khác bắt lại thì có cái trình bày, nhưng CSGT tên M. chỉ cho số điện thoại, và dặn dò nếu bị bắt thì gọi.